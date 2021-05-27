就讀香港大學的內地官二代男生，被指牽涉假公安騙財案，於約見事主時遭埋伏探員拘捕，其間反抗並襲擊三名探員。涉案官二代一度被控欺騙手段取得財物罪，最終獲撤銷起訴，但另面對三項襲警罪，今於觀塘裁判法院受審。辯方庭上質疑案中探員當日誤將被告當作騙徒拘捕，且從未表露警員身份，事後又對被告拳打腳踢，更有「身有臭味」的探員膝跪被告背部及膝蓋，令他呼吸困難，劇痛尖叫。

被告杜立衡（20歲）原本被控一項以欺騙手段取得財物及三項襲警罪，控罪指他於去年8月31日在彩盈邨彩盈樓某單位假冒中國公安，不誠實地取得一名鄧姓男子的人民幣46.52萬元（折合約52萬多港元），另於同年9月3日在盈康樓3樓後樓梯意圖抗拒拘捕而襲擊三名警員。惟控方於今年2月已將欺詐罪名撤銷，據知原因是證據不足。

原被控欺詐罪名及後獲撤銷起訴

案發時駐守秀茂坪警區刑事調查隊的探員黃榮德供稱，去年9月3日警方收到鄧姓事主報案，稱8月31日遇到騙案，被騙逾46.5萬元。黃於警署為鄧錄取口供後，鄧接到一個電話，隨後向黃表示是與之前騙徒聲線一樣的男子來電， 以普通話自稱是速遞員，表示有東西要送給鄧，相約於彩盈邨內的商場交收。

黃遂與隊員陪同鄧到商場，並於附近埋伏觀察，未幾看見鄧朝盈康樓住所走去，於是通知同袍尾隨，並於盈康樓後樓梯集合。鄧稱騙徒來電改於其寓所交收。其間鄧再次接獲來電，隨後鄧告知黃指對方已抵達大廈。

黃指令鄧若看見相關人物，須清楚向他指出。鄧遂步出大堂與戴上白色口罩的被告接洽，並走進電梯。黃即與另外三名同袍尾隨入電梯，及後鄧於3樓獲指出被告謂：「係佢約我出嚟！」黃遂上前展示警員委任證，同時以廣東話說「警察」。

被告卻撥開黃的手，並且不斷掙扎，大力扭動身軀，三名同袍見狀上前將被告圍住。黃懷疑被告不明白他的話，遂再用普通話說：「警察！警察！」被告卻反問：「甚麼事？」並且繼續奮力掙扎，身體不斷向防煙門方向挪動。

警堅稱事主曾指約見送件的男子聲線與騙徒一樣

黃自言他們合四警之力，一時之間仍未能將被告制服。拉扯期間，眾人進入了防煙門後。由於空間狹窄，警方最後成功將被告制服，稍後交予探員8015作拘捕及警誡。黃稱其後對被告搜身，發現有一張中國公安證件。事後黃發現左前臂內側擦傷，稱是被告造成。

代表被告的資深大律師黃敏杰盤問時指，黃及鄧的口供均從沒提及鄧曾向黃表示約見送件的男子聲線與騙徒一樣。黃堅稱鄧有說，只是漏寫，但同意出發前已立定主意要將約見的男子拘捕，因相信對方就是騙徒。

辯方又指，當日沒有警員向被告以普通話或本地話表明警員身份，亦在沒告知他涉疑干犯甚麼罪行下便宣佈拘捕；而被告不只10次以普通話叫救命，並詢問「甚麼事」及他們是何人，但黃等人沒理會。被告雙手被捉住後掙扎無從，稱：「我甚麼也沒有幹，你們要幹甚麼？」

辯方續指，雙方糾纏進入防煙門後，被告背部突遭一下重擊，失重心跪倒地上，再被膝撞趴在地上，雙手反扣背後。被告其後遭毒打半小時，包括被在場警員一邊爆粗斥罵、一邊拳打腳踢腰側、腹部和大腿，復如箱子般拖到後樓梯。及後「身有臭味」的張姓探員到場膝壓被告背部，令被告呼吸困難。

女警堅稱當日曾以普通話向被告表示：「警察！唔好郁！」

被告曾5至6次表示：「我不行了，呼吸不了！」辯方說被告已無力掙扎，但仍遭擊打腰側和大腿。張更把被告拖到牆角，再用膝頭跪在他膝蓋上，被告劇痛尖叫，復遭張掌摑。黃否認。

辯方並指督察吳欣晃到場後，曾以廣東話及英文與被告對話，被告曾用英語表示自己是港大學生，又用普通話和英語詢問他們是誰。黃亦否認。

探員陳毅汛接受辯方盤問時則指，雖然被告遭制服上手銬後已經冷靜，但陳仍想「佢冷靜少少」，故要求他趴在地上，被告於是自行趴下。辯方質疑當時被告已雙手反扣身後，根本無法自行趴下；陳回應指當時被告先自行跪下，再由他扶著被告趴下。陳否認被告當時曾叫救命。

另一名女警李慧玲供稱，當日進行拘捕行動時，曾以普通話向被告表示：「警察！唔好郁！」被告卻掙扎並抓中李的右手前臂，又膝撞探員陳毅汛的腹部和揑他的胸部。

負責拘捕被告的男警張浩然供稱，當日到場時被告已遭制服，宣佈以行騙和襲警罪名拘捕被告，警誡下被告沒有回應。張否認自己當日身有臭味，亦否認曾向被告施襲。

【案件編號：KTCC1556/20】

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