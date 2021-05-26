【舞弊罪成】

【本報訊】2018年立法會九龍西補選期間，民建聯李慧琼的議員辦事處助理涉偕深水埗社區組織「海麗之友社」一名女義工，以福袋利誘海麗邨居民在選舉中投票給民建聯候選人鄭泳舜。二人早前受審後被裁定選舉舞弊罪成，暫委裁判官許肇强昨判刑時批評她們毫無悔意，而且本案牽涉立法會選舉，可影響全香港甚至更廣，法庭有責任判處阻嚇性刑罰，杜絕選舉舞弊，判兩被告即時入獄八個月，並拒絕批准她們保釋等候上訴。

許官昨判刑時引述上訴庭判詞，表明舞弊行為漠視選舉神聖，輕判犯案者會使選舉制度崩壞，令市民對制度失去信心，法庭有責任判處阻嚇性刑罰，務求杜絕任何舞弊。

許官指，兩被告不認罪，亦沒在背景報告中表露悔意，她們身為候選人的助選者，向多名合資格選民提供誘因賄選，加上本案涉及立法會補選，比案例中的區議會選舉更為重要，受影響的不僅是區內居民，可以是全香港甚至更廣，須判即時監禁。許官以九個月監禁為量刑起點，考慮到兩人初犯、過往熱心服務海麗居民，酌情減刑一個月。

來港10年 義工求情：人生路不熟

辯方昨求情指，首被告「海麗之友社」義工鄧奕梅（44歲）在廣西務農家庭長大，2011年結婚後移民來港10年仍「人生路不熟」。她的原居地沒有民主或選舉文化，故此對選舉制度認識不深。

辯方又指，首被告只是低層義工，並非參選人，雖然她在WhatsApp發涉案訊息給居民，但這些訊息對居民的投票意向影響極少，甚至沒有影響。辯方指，派福袋不是在選舉前才做，「每年過時過節都派，物品來源係不同社福機構或政黨」。

至於曾任李慧琼兼職議助的次被告王維霞（54歲），辯方稱她與感化官溝通上有誤會，以致報告指她沒悔意，其實她承認罪責。辯方透露，次被告2009年來港定居，熱心服務社群、協助鄰里，案發前一直有做義工，協助人生路不熟的新移民。辯方冀法庭考慮兩名被告的背景，判處緩刑。

控方案情指，首被告於2018年2月起應次被告要求，收集海麗邨居民資料，並表示各人投票予鄭泳舜後會獲發福袋，內有約值100元日用品和食品。到投票日，首被告發訊息給至少10名街坊，提醒他們投票予鄭泳舜。

李慧琼早前回覆查詢時指，「知悉其中一位當事人（王維霞）曾在本人議員辦事處當助理，當事人就該案亦從無接觸或求助於本人，故本人無從亦不宜妄加評論」，強調她本人及辦事處同事對王「所牽涉事宜並不知情及並沒有任何關係」。

案件編號：WKCC3866/2019