百年黨慶臨近，中共也在密鑼緊鼓地部署各種慶祝活動。最新一個動作是在全社會開展「四史」宣傳教育。所謂「四史」，即中共宣稱的黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史。「四史」宣教的目的，用通知中的話說，是要不斷增進全體國人對中共的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同，進而聽黨話、跟黨走；其實一句話就是，讓國人以為中共是個偉大的黨，甚麼都是對的。

「四史」宣教當然是一種欺騙和洗腦，雖然許多人不會相信，但對涉世不深的年輕人來說，儘管他們中的一些人不乏國際視野，可恰恰可能是這種國際視野，會害了部份年輕人，使他們容易上中共的宣教圈套。因為當下的外部世界，特別是民主國家，暴露出很多問題，讓一部份人開始懷疑民主的價值。這種現象已比較明顯。

因此，有必要對中共的宣教伎倆和謊言治國做一個剖析。中共從成立時，就是用一個個謊言來包裝自己的，它的統治乃建立在謊言和思想控制上，比如人民民主專政，就是一個最大的謊言。

具體來說，中共的謊言可分成兩個層面，一是在國家政制設計上。以憲法為例，第一條宣稱中國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家；第二條規定，國家的一切權力屬於人民；第四條說，任何組織或者個人都不得有超越憲法和法律的特權。上述每一條都是謊言。二是在具體的政策、政治生活中，更充斥大量謊言，離開謊言簡直寸步難行。

具欺騙性的民族復興話語

謊言治國不是說中共天性就是壞，中共創黨領袖中很多是懷着救國救民理想的。儘管如此，中共及其領導人的謊言明顯遠多於其他政治集團，此乃由中共信奉的烏托邦的共產主義理想以及它對權力的壟斷必然帶來的。理想本身若不能實現，其實就是謊言，而一種理想具有烏托邦性質，要人們相信，除了權力強制外，就只能用一個個謊言去欺騙。特別是如果自己不信為了權力又要別人相信，更需借助謊言。所以，中共宣傳機器的一個使命就是每日製造謊言。

權力的壟斷同樣需要謊言來修飾，把統治說成是為人民謀幸福，讓人民相信它是出於公心，以減少人民的懷疑和不滿。中共的口號「為人民服務」就充滿欺騙性，先不說它的名不副實，既然要「為人民服務」，就需擁有權力和資源，因為沒有權力和資源，拿甚麼為人民服務？此乃這句口號蘊含的邏輯。另外，作為一個高度集權的政黨，領袖位於權力頂端，這種領導體制也使得官場無時無刻不在製造謊言，否則官員很難有生存空間。

中共把謊言改造成一套話語體系，將它塗抹上民族解放和民族復興的色彩，長期和系統性地向民眾灌輸，還是具有相當的欺騙性，導致民眾的認識產生混亂，積非成是，要辨別起來有一定難度。例如，中共審定的歷史教科書將民族解放的功勞由它獨攬，儘管真實歷史並非如此，但能夠接觸真相的民眾畢竟不多。即使一些人了解歷史真相，可今日中國的崛起似乎確是在中共統治下實現的，中共由此宣稱只有它才能帶領中國實現民族復興，故他們可能也不喜歡中共，但認為除了中共外沒有其他政治力量可以做到這點，從而無形中使自己成為中共統治的同盟軍。「四史」宣教亦要如是看待。

鄧聿文

中國戰略分析智庫研究員