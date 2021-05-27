警方去年4月凌晨在炮台山港鐵站便衣執行反刑毀行動，拘捕三名女子，指她們分別涉在行人天橋「連儂牆」噴上「天滅中」三字以及貼文宣，並且藏有噴漆。案件今在東區裁判法院續審，第三被告出庭自辯，稱事發當日途經天橋，打算買甜品及將借來裝飾家具的噴漆還給母親，但在天橋遇上便衣警追截途人。起初她以後便衣警是「福建佬」，故跟著逃跑，未料最終遭截停及拘捕。案件押後至6月10日結案陳詞。

三名女被告依次為侍應林燕虹（24歲）、售貨員林瑋婷（29歲） 及投資顧問滕克恬（26歲）。首被告及次被告同被控一項刑事毀壞罪，涉於去年4月6日在炮台山站B出口連接福元街的行人天橋上損壞天橋。第三被告則被控一項管有物品意圖損壞財產罪，即管有一支噴漆。

任職投資顧問的第三被告滕克恬自辯時供稱，事發當日友人到她位於北角的家晚膳，及後兩人一同往福元街買甜品。到達炮台山後，她到惠康選購紅酒，友人則先往糖水店，但最終她沒看中合心意的紅酒，遂離開惠康上天橋會合友人。

當時友人正在通電話，她便先獨自前往糖水店，惟前行期間聽到樓梯位置有人大叫，回頭看見一名身材魁梧的男人邊跑邊大喊著，她直言：「我有啲驚，佢有啲似福建佬。」及後才知他是便衣警。她當下跑到樓梯位置，未料到達地面後遭另一名男人截停，對方表明身份後，她始知對方也是警察。

事後遭網上起底收恐嚇電話

辯方不爭議被告被捕時袋內藏有一支噴漆、一隻手套及一頂帽。滕今解釋，當晚打算順道買甜品給母親，並帶同上述物品打算歸還。

她續解釋，母親是幼稚園老師，家裏有很多藝術用品。她於去年初搬離母親的家獨居後，買了一屋白色傢俬，遂向母親借來黑色噴漆裝飾。她先在舊傢俬上試噴一些圖案，但發現不可行，故打算將工具還給母親。

膝在辯方查問下又透露，被捕後半年，她在網上發現自己遭起底，並且不斷收到恐嚇電話，又有人致電其公司要求將她解僱，令她患上驚恐症及有失眠問題，需尋求精神科治療。

控方盤問時質疑，既然她聲稱曾在舊家具上試用噴漆，為何要將用過的手套還給母親，「你可以WhatsApp問佢駛唔駛還㗎，唔駛咁麻煩」。滕則認為應該有借有還。控方又質疑為何滕要將帽放在袋內而非戴在頭上，滕辯稱「平時習慣都會拎頂帽出街」。控方一度質疑：「你要講大話講到幾時啊喺呢個庭？」並直指滕當日帶同噴漆打算刑毀天橋，但滕不同意。

【案件編號：ESCC1914/20】

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