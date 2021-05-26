【本報訊】隨着歲月流逝，加上政權高壓管治，支聯會義工由高峯時數十人，到今天除林榮江外，餘下仍然活躍的義工可謂寥寥可數，但昔日支聯會義工的堅毅精神仍長存至今，他特別推崇支聯會已故資深女義工梁鳳群，她擇善固執的精神感染一代又一代支聯會義工。

林榮江憶述，支聯會高峯時期曾有多達數十名義工，當中以1989年六四事件後的數年最多，「搞一個活動，20、30個義工都隨時有」，其後有義工認為再爭取也不會有結果，也有人覺得「鬥佢（中國政府）唔過」，留下的人越來越少。

雖然同行者隨年月減少，但林榮江認為，支聯會已故資深女義工、外號「加菲」的梁鳳群秉承的精神至今仍在支聯會義工群中長存，「有啲嘢我都跟啲已經離開咗嘅義工學㗎咋！」

年輕支持者增加

他至今仍難忘梁鳳群在一次支聯會清明節獻花活動中，在滂沱大雨下仍堅守民主烈士紀念碑，「當時落雨落到七彩，已經過晒啲記者會、冇人喺度㗎喇，但加菲都堅持對住個碑淋住雨，冇人嚟都企，呢個就係『加菲精神』」。他指加菲擇善固執的精神感染一代又一代支聯會義工，「佢嗰種堅毅精神，我印象好深，係冇人嚟都做，佢啲精神真係冇得頂」。

雖然支聯會義工人數今非昔比，但林榮江認為，港人至今對平反六四的精神未見退減，近日傳出支聯會或遭當局取締後，市民對該會街站的反應理想，近年多了年輕人主動上前表達支持，他說：「𠵱家啲後生仔好識諗，佔中同埋最近嘅街頭運動都令好多年輕人成熟咗。」