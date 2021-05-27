中大早前發聲明與學生會割席，要求該會註冊為公司或社團「自行承擔法律責任」。中大學生會臨時行政委員會擬在6月30日前遞交申請，有學生不滿學生會順從校方指示，及未有全面諮詢會員。學生會臨政主席馬活言稱認同自己「選擇跪」，但指校方曾表明若不註冊便會「出手」，認為沒有其他選擇。

中大學生會代表會前日（25日）開會討論註冊問題，以23票贊成、0票反對、1票棄權，通過學生會於下月30日限期前註冊。有中大學生不滿該會未有堅守原則，對校方屈服：「註冊唔係問題，問題係點解註冊。」他稱幹事會即使有此意，亦應先舉行公投或全校大會諮詢會員。

學生會臨政主席馬活言回應指，校方曾表明若該會不在6月30日限期前註冊，便會「出手」，認為沒有其他選擇：「佢出手究竟會點？係咪攞晒學生會資源，一蚊都唔可以再用？」他認同自己「選擇跪」，但稱是為了讓學生會可以繼續生存，「讓更多有心嘅同學喺依個地方、用這個組織繼續堅持落去」。

時間緊迫缺資源難辦公投 下月諮詢全體會員

被問到為何沒有全面諮詢，馬活言稱時間緊迫和資源有限，難舉行公投，校方又已表明不會借出場地舉行全民大會。學生會目標下月中諮詢全體會員，馬稱若之後有代表會成員反對註冊，他們仍可發起投票尋求推翻有關決定。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）