警方前年11月2日突擊搜查灣仔一個Airbnb單位，撿獲138支汽油彈、懷疑汽油彈半製成品及易燃液體等，其中三男否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，案件於區域法院續審。昨日聲稱可以在三分鐘內讀完八頁半記事冊內容、但最終挑戰失敗的處理證物警員9941今接受主控官覆問時，受到主控多番質疑，其間主控引述另一名警員的證供，提及將被告帶離單位的時間，惟9941並不同意有關紀錄。主審法官葉佐文不禁問主控：「使唔使列佢入敵對證人呀？」

處理案件證物的探員9941今接受擔任主控官的律政司署理助理刑事檢控專員張卓勤覆問。主控花了大量時間詢問9941關於記事冊的問題，引來辯方大律師質疑：「主控好似盤問緊自己證人，證人已經答咗好幾次。」葉官亦向主控稱：「你係咪質疑佢嘅證供呀？」

主控指證人遭辯方誤導 認為「三分鐘速讀」說法無效

根據昨日聆訊，辯方大律師向9941指出，9941於9時19分向被告展示記事冊，而警員12665早前庭上供稱是於9時22分帶被告離開單位，中間有三分鐘差誤。

主控今向9941跟進昨日「三分鐘速讀八頁半記事本內容」的議題，稱拘捕首被告的警員12665曾供稱，當晚9時19分已經帶首被告離開單位。

葉官一度詢問主控官是否引述資料不準確，並問：「主控官，呢個係咪你哋控方嘅立場？」主控堅持警員12665曾於作供時指，當晚9時19分已經帶首被告離開單位。葉官聞言問9941：「唔緊要㗎，主控官話係咁，你聽住個『真相』。佢哋係咪21:19就離開單位 ? 」惟9941不同意主控官的説法。葉官轉向主控官稱：「主控官，佢唔同意你個『真相』喎。使唔使列佢入敵對證人呀？ 」

主控遂再問9941，指他獲辯方大律師告知另一警員的口供及離開單位的時間後，有否影響到他作供？ 葉官聞言再稱：「辯方係根據你哋（控方）12665嘅資料問嘛。問題嘅前設係咁吖嘛。」

主控則指，若辯方引述的時間有錯，那昨日所盤問的「三分鐘速讀」說法亦應無效。葉官則稱：「尋日問完你㗎嘛，警員口供係咁㗎喎。如果尋日你反對，（辯方）蕭大律師根本冇機會問到呢個問題啦？」

9941則稱，他與拘捕警員12665份屬不同隊伍，亦接受不同訓示。葉官問：「你哋各自為政，唔使對錶㗎嘛? 」9941同意。主控再問9941他的錶有否核對天文台時間，9941稱沒有。

官：係咪要摷返晒之前十幾個證人出嚟？

葉官聞言向主控提出：「你咁樣問，係咪要摷返晒之前十幾個證人出嚟？Call返晒出嚟對錶？你而家正正做緊呢樣嘢喎。你話時間好重要吖嘛。原來你個時間係因人而異，我真係唔知點處理。」葉官再次向主控確認：「你係咪真係要開呢個頭（時間議題），係咪要重召證人？你自己諗下佢。」

主控沉默一會後稱：「冇呢個打算。我唔會做呢樣嘢。」隨即主動撤回有關天文台及對錶的問題。

主控再問9941，當日向首被告讀出記事冊內容時，所用的時間是少於或多於昨日在庭上讀出的時間。9941稱「可能會慢少少，冇咁一輪嘴」，9941並指是「辯方大律師畀呢個局限我」。他又解釋昨日稱「啲字睇唔到」，而案發當日「我一定係睇到，如果我睇唔到我會自己修正」。

他又稱，當時著首被告於記事冊簽名時沒有施行警誡，因當時並非向首被告確認證物、不涉招認供詞或說話、亦沒有調查成份，故不需要在記事冊上寫上覆讀聲明。

審訊明日繼續，將會播放案發片段。

本案共有五名被告，其中兩人早前認罪，判囚三年兩個月。餘下被告鄭錦輝、丘建威及黃建棋（年齡介乎20至25歲）否認交替的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。

【案件編號：DCCC 97/20】

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