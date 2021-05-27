四名青年被指於前年9月意圖破壞港鐵油塘站，被捕時遭搜出雷射筆及鎚等物，被控串謀損壞財產及管有攻擊性武器等罪。裁判官莫子聰早前裁決指，警員對被告施以不必要武力，拒絕接納被告手機的TG訊息等內容呈堂，裁定各人串謀刑事損壞罪脫，但管有攻擊性武器罪成。三名被告今日分別被判入勞教及更生中心，而因腳患不適合入住院舍的24歲被告則判監3個月，全部被告獲准保釋等候上訴。

被告曾慶彰（20歲）、許偉飛（24歲）和麥家浩（19歲）被指藏有雷射筆，女被告李漪澄（20歲）則涉藏有鎚。法庭早前下令替各人索取更生中心及勞教中心等報告，還柙至今判刑。

首被告撤回裁決覆核申請

首被告原定就裁決提出覆核，惟最終撤回申請。辯方呈上首被告及家人的求情信，透露首被告父親多年前因交通意外全身癱瘓。被告學歷雖然不高，但一直努力工作，照顧家庭。父親今午坐輪椅到庭支持兒子。首被告願意依報告建議進入勞教中心。

辯方另指，次被告因腳患問題不適合進入勞教中心，並透露被告是家庭經濟支柱。父親求情信指他辛勤工作，僱主亦對他評價良好。

此外，辯方透露第三被告有心理和精神方面問題，報告建議判處更生中心。第三被告在求情信中指，被捕一年多以來感到不安、恐懼，承受很大心理壓力。他希望日後成為攝影師，回饋社會。第三被告獲父母、班主任、教友、牧師等撰寫求情信，獲家人、朋輩、社會支持。

閉路電視片段顯示警員以警棍壓向被告後頸 令被告面部撞牆

至於第四被告，他在求情信中自言對事件有反省，犯案只因一時衝動，欠缺深思熟慮，導致家人擔心。父母指她孝順顧家，僱主則指她工作認真盡責。

裁判官判刑時指，本案案情嚴重，被告管有的雷射筆及鎚仔等工具殺傷力大，明顯預期與警方衝突時使用，最後判處次被告即時監禁3個月，首被告判入勞教中心，第三及第四被告則判入更生中心。裁判官批准四人保釋等候上訴，其間不准離港，須交出所有旅遊證件，每周三次向警署報到及遵守宵禁令。

審訊期間，辯方反對將各被告手機的TG訊息紀錄及會面紀錄呈堂，投訴指被告在現場遭警員襲擊，又有警員拖著警犬恐嚇謂：「信唔信畀佢咬啖你？」

裁判官及後於裁決時指，四名被告在升降機內被截停，升降機大堂的閉路電視片段顯示，各被告被截停後已將背囊放在地下，面牆而立，惟有警員仍扯被告頭髮及衣領，又用警棍壓向被告後頸，令被告面部撞牆，眼鏡飛脫，而現場警員人數多於被告人數。

莫官認為警員使用不必要武力，且警員在現場並非人數不足，毋須動用警犬震懾，惟當時警犬不斷吠叫及屹立，可推斷距離警犬很近的被告是在受驚下說出手機密碼。

【案件編號：KTCC1644/19】

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