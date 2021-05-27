前年11月民主派區議會候選人在維園進行區選集會，遭警方腰斬，演變成警民衝突。其間一名已婚地產經紀被搜出48條索帶，經審訊後被定罪及判監5個半月。他不服定罪及判刑，提出上訴，上訴庭原定今日處理案件，惟法官關注涉案法例《簡易程序治罪條例》 第17條的中英文寫法，在文意上有分歧，要求控辯雙方就如何詮釋條例中「其他適合作非法用途的工具」作進一步陳詞，押後至8月6日審理。

上訴人陳俊傑（34歲）被裁定管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪名成立，違反《簡易程序治罪條例》 第17條，控罪指他於前年11月2日在銅鑼灣波斯富街及羅素街交界管有一包48條索帶，意圖將其作非法用途使用。上訴聆訊原定今年2月在原訟庭審理，惟律政司以案件複雜且會對處理中同類案件具影響力為由，申請將案件交由上訴庭處理，冀能就同類控罪定下判刑指引或參考，最終獲法官張慧玲批准。

官指須考慮條例目的與作用

涉案條文指：「任何人管有任何腕銬或其他為束縛人身而製造的工具或物件，或管有任何手銬、指銬、攻擊性武器、撬棍、撬鎖工具、百合匙或其他適合作非法用途的工具，意圖將其作任何非法用途使用，可處第2級罰款或監禁2年。」

案件今由高等法院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及原訟庭法官彭寶琴處理。上訴方援引1968年Tang Chi-ming v The Queen及1994年R. v. Chong Ah Choi and others案例，指出條文中「適合作非法用途的工具」應按「同類規則」詮釋、即只限於與「撬棍、撬鎖工具、百合匙」相類似的工具、而用途為非法入侵處所或密閉空間的工具，並不包括本案涉及的索帶。

法官潘兆初甫開庭即謂，判斷索帶是否屬適合作非法用途的工具，應取決於條例立法目的。他指出17條的中、英文寫法在文意上有分歧，英文寫法的確符合案例的意見；但中文寫法則沒規限「其他適合作非法用途的工具」只限於撬棍等。而根據《釋義及通則條例》第10B條，若兩種法定語文條例的詮釋意義有分歧，則須考慮條例目的與作用。

高等法院首席法官潘兆初：法庭演繹法例必須與時並進

法官彭寶琴亦指，條文中所列舉的工具以「頓號」分隔，質疑上訴方能否將條文所提及工具切割、分類，將「其他適合作非法用途的工具」歸納為與撬棍、撬鎖工具、百合匙相類似的爆破工具。法官潘兆初亦謂，若可如此分類，立法時直接寫明爆破工具便可，但實際並非如此，並指法庭演繹法例必須與時並進。

法官彭寶琴補充指，上訴方援引的案例是1968年，當年17條包括要求被捕人對涉案工具作解釋，惟有關條文其後被剔除；既然條例有變，法庭現今應用案例時有否影響？法官潘兆初續指，條例對同類案件影響甚大，希望上訴方與律政司就此進一步陳詞。

代表上訴人的大狀關文渭指出，有關頓號、逗號的應用及對文意的影響，或需時進一步研究台灣文法典範。法官彭偉昌指出，香港、內地、新加坡等地或有不同的文法應用，法官潘兆初則謂重點在於如何詮釋「其他適合作非法用途的工具」，毋須斟酌各地標點符號的應用。

【案件編號：HCMA242/20】

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