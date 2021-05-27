本年度小一統一派位結果將於下周三至四（2至3日）將以郵遞方式通知家長。教育局發言人指，本年度共有24,211名學童參加小一統一派位，共18,645人獲派首3個志願學校。自行分配學位及統一派位階段獲派首3個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為88.1%，較去年85.4％升2.7個百分點，滿意率屬5年來最高；惟參加統一派位的學童，則較去年度減少5,225名，屬5年來最少學童的一年。

是次參加統一派位的學童，獲派甲部學額的佔2,643人；獲派乙部學額的佔21,568人，合共24,211人，較去年26,793名學童減少5,225名。

按入學申請編號編配註冊時段

倘若家長下周五（4日）仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的《領取郵件通知卡》，可於下周六至日（5至6日）前往指定領取中心取回《小一註冊證》。

發言人續指，受疫情影響，為減少人群聚集，該局會按申請兒童小一入學申請編號的最後一個數字，編配家長在6月8日（二）或6月9日（三）不同時段，前往獲派學校辦理註冊手續。若未能於指定日期及時間辦理註冊手續者，亦可於6月10日（四）到校辦理相關手續。

跨境家長可以傳真電郵等辦理註冊

另外，個別跨境，或身處外地家長未能親身到獲派學校辦理註冊手續者，該局早前已通知所有相關家長獲特別安排，可在指定註冊日期透過傳真、電郵、郵寄或授權親友代辦等方式，辦理入學註冊手續。

家長若未能辦理註冊手續，應事先與獲派學校聯絡，否則將被視作放棄該學位論；至於學童辦妥入學註冊手續後如需轉校，家長應先獲得另一所學校答允錄取後，才前往原先獲派的學校取回《小一註冊證》，待原校把註冊證交回，等同即時取消其子女獲派學位。

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