隨着歲月流逝，加上政權高壓管治，林榮江受訪問時坦言，至今仍然活躍的支聯會義工，除了他自己外，已寥寥可數，但昔日義工的堅毅精神，卻一直長存至今。林榮江憶述，支聯會高峯時期，曾有多達數十名義工，當中以89年六四事件後的數年最多，「搞一個活動，20、30個義工都隨時有」，其後有義工認為再爭取也不會有結果，也有人覺得「鬥佢（中國政府）唔過」，留下的人越來越少。雖然同行者隨年月減少，但林榮江認為支聯會已故資深女義工「加菲」梁鳳群的精神，至今仍在支聯會義工群中長存，坦言：「有啲嘢我都跟啲已經離開咗嘅義工學㗎咋！」

林榮江表示，至今難忘與外號「加菲」的支聯會資深女義工梁鳳群，於一次支聯會清明節獻花活動上，遇上滂沱大雨仍站立守護民主烈士紀念碑的一幕：「當時落雨落到七彩，已經過晒啲記者會，冇人喺度㗎嘞，但加菲都堅持對住個碑，淋住雨，冇人嚟都企，呢個就係『加菲精神』。」他指「加菲」擇善固執的精神，感染一代又一代的支聯會義工，「佢嗰種堅毅精神，我印象好深，係冇人嚟都做，佢啲精神真係無得頂」。

翻查紀錄，2011年出版的《守護者司徒華》 一書中， 記錄了已故支聯會創會主席司徒華向家屬叮囑安排身後事時，特別希望將自己的一半骨灰撒海，一半撒在歌連臣角紀念花園，原因就是希望能與2006年離世、骨灰撒在該處的「加菲」在黃土重聚。華叔在生時，亦曾公開撰文悼念2006年因胃癌離世、享年50歲的「加菲」，形容她是「支聯會最熱心的一個義工」。

雖然支聯會義工人數今非昔比，但林榮江認為，港人至今對平反六四的精神未見退減，支聯會近日傳會遭到當局取締後，巿民對該會街站的反應理想，近年亦多了年輕人主動上前表達支持，他說：「而家啲後生仔好識諗，佔中同埋最近嘅街頭運動，都令好多年輕人成熟咗。」

記者：林俊謙

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