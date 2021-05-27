特首林鄭月娥與全國政協副主席梁振英互相叫陣情況有升溫之勢，有網媒引述「熟悉港澳事務」消息人士指，梁已向北京表達參選意見，而北京未有表明支持或反對。另一邊廂，「梁粉」張志剛在報章撰文，炮轟林鄭連梁振英的意見也視為KOL言論而不評論，「那像我們這些一般小市民的聲音，真不知會置於何地！」

自3月梁振英受訪時稱「我會竭盡所能為香港服務，為國家服務」，未有排除再角逐特首後，梁及其陣營人士動作多多，梁不時拿房屋、防疫抗疫、文化等議題大造文章。而日前「回港易」安排問題，林鄭更不點名形容梁振英為「KOL（意見領袖）」，表示不會逐一評論KOL意見。

網媒《香港01》今日引述兩名「熟悉港澳事務」消息人士指，梁振英已向北京表達參選特首意向，不過北京沒有表明支持或反對。同時，報道指梁營也拜會了部份建制派高層，並引述其中一位見過梁營的建制派高層指，梁參選與否都不代表林鄭很大機會連任。

《01》繼而再以「資深建制人士」分析指，北京不表態也是表態，認為梁營在北京沒有明示下重演2012年選舉策。可是《01》的結論是北京會否向梁振英「開綠燈」是未知數。

張志剛嘲林鄭「忙着介紹『智能監獄』，還是忙着錄影和選委對談？」

另一邊廂，張志剛今日在《明報》撰文，先後提到梁振英極力主張的大欖郊野公園邊陲建屋、「回港易」安排、防疫抗疫問題，斥責林鄭「如果對一個全香港媒體和幾十萬市民都必追蹤、必閱讀的面書留言，行政長官也是不屑一顧，那像我們這些一般小市民的聲音，真不知會置於何地！」

張志剛更搬出主管港澳事務的副總理韓正，表明「把疫情防控作為頭等大事來抓」的言論指，「回港易」安排問題上林鄭作為「第一責任人」，「行政長官又是什麼時候收到消息？她又有沒有即時處理？這些才是關鍵的大問題」，並反問「她是忙着介紹所謂『智能監獄』，還是忙着在香港電台錄影和選委對談？」

張甚至拿反修例運動指，前年6月9日運動進入高潮，「在當日下午發動攤牌性的大遊行，行政長官忙什麼？翻查公開資料，正是忙着為橋嘴碼頭舉行啟用禮，忙着去海洋公園出席授旗禮，和忙着出席香港青年科學院成立典禮。」直斥林鄭當時的工作安排不合理。

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