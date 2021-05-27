本港疫苗開展接種計劃逾3個月，周四（27日）是第91日，政府晚上公佈的疫苗接種數字，總接種數字達約2,250,200劑，當中約1,302,500人是接種第一針，其中約560,200人打中國科興滅活疫苗，約742,300人打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗；而完成兩針的人數約947,700人，其中約413,600人打科興，約534,100人打BioNTech復必泰。

截至5月27日下午8時的過往24小時，再多11人接種COVID-19疫苗後不適送院，其中8人打科興。一名54歲男子在沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心接種第二劑科興疫苗後，出現暈眩及高血糖水平等反應，目前於威爾斯親王醫院留醫，情況嚴重。另一名在官涌體育館社區疫苗接種中心打首劑科興的42歲女子，針後暈眩及胸口不適，送往伊利沙伯醫院救治，惟不遵從醫生勸告自行出院。

針後不適送院的11宗新增個案，分別為5男6女，年齡介乎37至60歲，當中7人已出院，2人未經診症自行離院，1人不遵從醫生勸告自行出院，1人情況嚴重須留院觀察。他們的針後不適症狀，分別為暈眩、胸口痛、心悸、氣促、面部及上肢皮膚出疹痕癢、高血糖水平、左頸痛、高血壓。

單計5月27日約26,000人打針，較前一日多2,000人；其中10,700人打科興，甩底率約5%；約15,300人BioNTech復必泰，甩底率約3%。科興方面，約6,400人打首針，約4,300人打第2針。至於BioNTech復必泰，約6,200人打首針，約9,100人打第2針。另外，約20,200人網上預約打針；其中約6,600預約科興，約13,600預約BioNTech復必泰。

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