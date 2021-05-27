五旬鏟車司機涉嫌由親生女兒12歲起多次非禮性侵，被控強姦及亂倫等七罪，案件在高等法院續審。女事主X透露，由於父母分居後，母親給予她的零用錢不足，故明知再與父親同住「一定會有嘢發生」，最終仍自願如此選擇，「講到好明就係為咗攞到嗰筆生活費」。惟父親竟問她：「你係咪鍾意爸爸呀？」而父親眼見她與男友交往，又會發脾氣暴躁擲物，問女兒為何這樣對待他。X又形容被告施暴性侵時樣子淫穢，猶如控制不到自己的性慾，彷似「精蟲上腦」及變態怪獸。

庭上播放事主X與警方會面的錄影。X自言很喜歡美容化妝，亦熱愛日本文化及動漫，有學習日語。她稱父母於2019年中鬧離婚並分居，被告遷出，故她有一段時間沒遭受侵犯。

與父同住「為咗攞到嗰筆生活費」

X在升中五那年暑假自願搬往與被告同住，她稱「原因好複雜」，因與母親同住感受不到「家」和愛，沒人關心，日常生活使費亦完全不夠；而被告向她指「只要你喺我身邊，我每個月都會畀錢你」。X稱明知再與被告同住「一定會有嘢發生」，但她覺得生活很痛苦和不舒服，最終選擇與被告同住，「講到好明就係為咗攞到嗰筆生活費」。

X指，與被告同住的首星期，被告已不時有所暗示，問她：「你係咪鍾意爸爸呀？」又對她說：「好愛你。」X自言只求暫住和吃得飽，「唔想（與父親）有呢種關係」，遂對被告說「我唔要你呢份愛」。由於居所很細小，她基本上是與被告同床睡覺，拒絕性交也會遭被告脫去衣服強姦。

X續指，她的心理狀況在2019年底開始出現問題，她看見被告時會覺得「好核突、好想嘔」，並感到「好討厭呢個世界，覺得自己好污糟，但都覺得有部份係我自己攞嚟」。同年12月，她試過突然返回舊居過夜；到翌年初，她覺得「頂唔順，太核突」，亦掛念母親，於是搬回舊居住。不過她沒勇氣向母親訴說遭侵犯一事，「只係見到佢已經舒服好多」。

X自言情緒在去年2月中開始失控，她會突然哭鬧或大笑，或者廁所內「爆喊」甚至鎅手，覺得人生完全沒有意義，想起前事會再次否定自己。朋友注意到她有轉變，協助她尋找志願機構和社署協助，事件最終報警。

「接受唔到自己第一次畀咗自己阿爸」

X其後憶述各次遭侵犯經過，自言感受到被告很快已想由非禮進而變為性交；她拒絕，被告卻會藉詞說「一係用口」或「一係幫我打飛機」。所以在強姦之前，被告對她先是摸胸，繼而摸胸及逼她手淫，其後是摸胸再逼她口交，再發展成性交。

X首次被強姦時仍是處女，她稱有一晚快要入睡時，被告摸她胸部，並用陽具頂着她的下體磨擦，「嗰種唔知係乜嘢感覺」。X自言有讀書，知道一旦「入咗去」便是性交，但兩人是父女，絕不可以發生，而且她亦「接受唔到自己第一次畀咗自己阿爸」，於是在床上「彈起」，大叫：「唔要！唔可以！」

惟被告卻捉住她，扯她回床，並在她耳邊說：「冇嘢，唔會痛，冇事嘅。你放輕鬆，我會好溫柔。會好開心、好舒服嘅。」

X稱，被告先是摸胸，然後觸摸及指插陰道，再進行性交，最後在紙巾上射精。X洗澡時感到下體疼痛，回床睡覺時「驚到一句說話都講唔到」。

事後被告向X說：「呢個係我哋之間嘅秘密嚟㗎。你都覺得好舒服㗎嘛？」X又指，被告侵犯時「好淫咁望住我，講得粗俗啲，個樣就好似想XX你咁，精蟲上腦，成個人好似變態怪獸，控制唔到自己性慾嗰個樣。」

X續指，該次性交前，被告要求她口交，她回應謂：「唔得呀，好核突！」被告則指：「你試下啦！你幫我啦，我好辛苦呀！你幫我舒服咗，我幫你舒服返吖？」 被告完事後問她：「你覺得而家舒服未？」X故意不回答。她供稱遭受性侵「一啲都唔覺得舒服」。聆訊繼續。

【案件編號：HCCC45/21】

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