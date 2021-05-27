政府上周六處理回港易彈出彈入後，決定跟隨內地疫情風險等級名單，內地列為中或高風險的地區不可使用回港易。廣州市衞生健康委員會網站昨晚9時多公佈，自昨日起將有確診個案的廣州市荔灣區鶴園小區東片，由低風險調整為中風險地區；不過相隔近一日，政府回港易網站仍未更新資料。民主黨醫療政策副發言人袁海文表示，廣東省已連續多日有確診個案，政府仍未能即時更新風險地區，反應慢半拍，容易有走漏入境個案。

內地廣東省疫情擴散，由最先發生於廣州市荔灣區，近日擴散至鶴園小區及海珠區。港府上周六處理廣東省是否適用回港易上彈出彈入，最後指內地只將荔灣區津街錦龍匯鑫閣列為中風險地區，回港易計劃當時維持不變。

政府其後公佈，本周二（25日）起採用國家衞生健康委員會的內地各地疫情風險等級名單，上載內地中或高風險地區名單於回港易網站。抵港當天及之前14天曾逗留回港易網站名單所載的內地中或高風險地區的港人，不可用回港易免檢疫返港。

不過廣州市衞生健康委員會網站昨晚9時45分公佈，由昨日(26日)起，廣州市荔灣區鶴園小區東片由低風險調整為中風險地區，其他地區風險等級不變。但直至今日傍晚，回港易網站有關內地中或高風險地方名單仍未更新；名單最後更新是25日，廣東省中只列出廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣為中風險地區，不可用回港易。

袁海文憂走漏個案入境

袁海文表示，廣東省已爆發疫情多日，但政府未能即時更新有關回港易資料，反應慢半拍及予人畏首畏尾之感，容易有走漏個案入境，也令在當地港人無所適從。

袁又指，現時回港易熔斷機制沒清晰準則，香港也沒主導權，只處於被動，「旅遊氣泡同新加坡都有機制，有幾多宗源頭不明個案會叫停，係對等；中港互動應該更好，有個量化準則」。香港應與內地相關單位商討熔斷機制，讓市民有數據及準則可以依循。

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