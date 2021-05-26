【本報訊】竹篙灣檢疫中心發生首次成功逃走事件，暴露保安漏洞，有駐守的保安員指，隔離營每天雖有160名保安員駐守，但收入偏低及兼顧雜務繁多令士氣低落，更指深夜駐守更亭的保安多數睡覺，即使見到有可疑人士出入亦懶理，是肇事主因。

指有同事變賣營內物品

一名不願具名、駐守竹篙灣檢疫中心的保安員稱，在上址工作九個月，裏面雖遍設閉路電視、又設13個更亭及七個分站，每日編制有180名民安隊員及160名保安員輪流駐守，但一樣存在漏洞，最主原因是大部份保安員心態消極，得過且過。

他解釋，共三間保安公司為竹篙灣檢疫中心提供保安，據知政府以頗高價錢聘任他們，無奈肥上瘦下，保安員工時只是37.5元的最低工資，而且要兼顧清潔房間、搬運及維修等，大熱天氣還要穿保護衣：「早前竹篙灣隔離咗2,000幾人，派飯都派唔切，不少住客就向保安員發爛渣。」

他稱，曾多次聽到同事呻辛苦，直言「出去做個大廈看更好過」，由於怨氣重，保安員怠工普遍，有些晚上更在更亭睡覺，對亭外的事情不聞不問；有些則專找着數，營內的手套及清潔用品任用，許多保安員更私下帶走送給親友，甚至變賣。

他稱另一問題是長官卸膊心態，營內分三更，由三個指揮官統領，「有問題就上更推下更，互相推波，根本唔係解決問題，係逃避。」他慨嘆許多工作人員知道隔離營屬臨時性質，疫後即解散，所以沒有人作長遠打算，抱着過一日得一日的心態。

有曾於本月初入住竹篙灣檢疫中心的市民稱，當時只是打開門準備步出，便遭保安發現透過揚聲器叫他返回屋內，他指當時見到營舍走廊設閉路電視，但質疑無人監察死角位，入住的14天只見負責送飯職員，無見過職員巡視。所以經過今次事件，認為要加強保安，於每層派駐保安。

竹篙灣其中一間保安公司是成立於2016年的聯邦保安，其網站稱絕大部份管理階層都曾從事紀律部隊，包括退役警官。查冊顯示，聯邦保安唯一董事為馮光漢，他同時是另外15間公司的董事，業務包括物業管理、的士、財務、地產投資等。另一間為天源服務管理有限公司，2013年成立，是政府多個部門的合約承辦商，包括負責多個公共圖書館及高山劇場的保安工作。