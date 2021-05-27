香港首位登上珠穆朗瑪峯的女性曾燕紅，可能成為全球最快登上珠峯的女性。《法新社》報道，曾燕紅於周日（23日）再度成功登上珠峯，並引述尼泊爾政府官員指，曾創下登峯8,848.56米紀錄，全程更只花了25小時50分，較現有紀錄保持者快近13小時，或成全球最快登珠峯的女性。但有關紀錄仍須待健力士世界紀錄確認。

《法新社》在報道中引述尼泊爾政府官員指，曾燕紅的登山團隊於上周六（22日）下午1時20分離開珠穆朗瑪峯大本營，翌日下午3時10分登上珠峯8,848.56米，全程用了25小時50分。不過，該官員指，有關紀錄仍要待健力士世界紀錄確認，而尼泊爾政府雖確認有團隊已登峯，但不會頒發紀錄證明。據報，曾燕紅團隊正返回加德滿都。

目前最快登上珠峯的女性紀錄保持者是尼泊爾人Phunjo Jhangmu Lama，共花39小時6分鐘完成登峯。若曾燕紅登峯時間獲確認，將成為全球最快登上珠峯的女性，較舊紀錄快近13小時。

現年44歲的曾燕紅是本港攀山及長跑好手，曾任職中學教師，2014年及2015年兩度嘗試攀登珠峯，卻遇上雪崩及地震，險些喪命。2017年5月，她第三度挑戰珠峯，於終花了76小時成功登上海拔8848.44米的珠峯最高點，成為本港首名征服珠峯的女性。

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