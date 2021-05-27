蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

首登珠峯港女曾燕紅再成功攻頂🏔️或創女性最快登峯世界紀錄

57分鐘前
曾燕紅（前排中）與學生訂立攀上珠峯的目標，以身作則激勵學生。（中文大學校友會聯會陳震夏中學圖片）

香港首位登上珠穆朗瑪峯的女性曾燕紅，可能成為全球最快登上珠峯的女性。《法新社》報道，曾燕紅於周日（23日）再度成功登上珠峯，並引述尼泊爾政府官員指，曾創下登峯8,848.56米紀錄，全程更只花了25小時50分，較現有紀錄保持者快近13小時，或成全球最快登珠峯的女性。但有關紀錄仍須待健力士世界紀錄確認。

《法新社》在報道中引述尼泊爾政府官員指，曾燕紅的登山團隊於上周六（22日）下午1時20分離開珠穆朗瑪峯大本營，翌日下午3時10分登上珠峯8,848.56米，全程用了25小時50分。不過，該官員指，有關紀錄仍要待健力士世界紀錄確認，而尼泊爾政府雖確認有團隊已登峯，但不會頒發紀錄證明。據報，曾燕紅團隊正返回加德滿都。

目前最快登上珠峯的女性紀錄保持者是尼泊爾人Phunjo Jhangmu Lama，共花39小時6分鐘完成登峯。若曾燕紅登峯時間獲確認，將成為全球最快登上珠峯的女性，較舊紀錄快近13小時。

現年44歲的曾燕紅是本港攀山及長跑好手，曾任職中學教師，2014年及2015年兩度嘗試攀登珠峯，卻遇上雪崩及地震，險些喪命。2017年5月，她第三度挑戰珠峯，於終花了76小時成功登上海拔8848.44米的珠峯最高點，成為本港首名征服珠峯的女性。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

曾燕紅珠穆朗瑪峰健力士世界紀錄
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner