中電2016年購入紅磡海逸豪園商場海逸坊股權，計劃把整座商場關閉重建成永久總部，更要求租戶遷出，方案於2018年遭屋苑業委會否決。事隔3年，中電近日再推新方案，計劃將商場9成面積改劃為中電辦公室，並將商場面向港鐵黃埔站的主要出入口改為中電辦公大樓入口。海逸豪園業委會及當區區議員炮轟中電罔顧居民利益，「等於攞晒成個商場，似serve員工多過居民」，又批評中電向政府提出申請前未有諮詢居民，九龍城區議會今日（27日）將討論事件。

原劃作幼稚園部份被剔走

中電早前向地政總署提出，建議修訂海逸豪園一帶的總綱發展藍圖，將毗鄰中電總部的海逸坊近23,000平方米，即約9成面積，改建為中電辦公室，亦會剔走藍圖中原本劃為幼稚園用途的部份。中電向居民寄出的通函提到，工程預計2023年中動工，商場2026年中重開。

海逸豪園業委會主席Alex表示，業委會月初透過民政事務處的諮詢文件才得悉中電重推改建計劃。他稱自舊方案3年前被否決，業委會已多次邀請中電對話，要求對方交代最新方案，但一直不得要領，「一路都唔見我哋，咩都唔透露，而家突如其來申請要將9成（面積）改做寫字樓，根本佢（中電）一直瞞騙居民」。他批評中電將商場9成面積改劃為辦公室是太誇張，雖然中電未向居民透露將保留哪些店舖，「但都等如成個商場攞晒，冇咩分別，似serve員工多過海逸豪園居民」。

質疑中電刻意管理不善：令侵佔商場呢件事合理化

現時海逸坊四面均設有出入口，根據中電向居民發出的外貌預想圖，Alex估計，最多人使用、面向港鐵黃埔站方向的大環道東出入口將成為中電員工專用的辦公室入口，鄰近屋苑第7座的東面入口亦會「被消失」，批評這對居民極之不便。

海逸坊樓高5層，現時其中兩層為中電辦公室，其餘位置只有約一半舖位租出，包括酒樓、超市，以及麥當勞、大家樂等連鎖店。Alex批評商場廁所衛生情況惡劣，男廁地板滿佈水迹、污迹，他質疑中電有意管理不善，「有啲商舖特登丟空3、4年，廁所比公廁更不堪，用疏於管理嘅手法營造商場冇咩人流，令侵佔商場呢件事合理化」。

區議員批翻新計劃未能惠及居民

Alex與業委會其他成員今個星期開始，每日上班前在中電總部門外請願，周末亦在屋苑擺街站，向居民解釋事件及收集意見。他稱業委會目前已收到超過2,700份居民意見書，諮詢期下月8日完結前會內向民政事務處提交意見。

當區區議員郭天立直言，中電為擴建寫字樓犧牲居民權益實屬可惜，批評翻新計劃未能惠及居民，他稱現時商場設施殘舊，如重建計劃「執返正個商場」才有用，「但到時成個場都係寫字樓，最底有幾間商舖點綴吓，主要出入口又唔用得，居民要兜圈行」。

中電：改建後留兩入口予居民

中電回覆《蘋果》查詢時確認，重建後只會保留兩個入口供居民使用，即鶴翔街及北面靠海濱處入口，大環道東入口將成為中電辦公大樓入口。

中電稱，現時中電辦公室已飽和，為配合業務發展需要，故最近向政府申請翻新海逸坊。中電又提到，對業委會於2018年未能整合居民意見而被迫擱置重建計劃感到遺憾，指會致力照顧居民生活所需，改建後會邀請超市、食肆、診所等店舖進駐，又強調商場天台的會所設施將維持不變，亦會出資增設兩部可直達會所的升降機。

商場管理方面，中電稱一直委託管理公司進行管理工作，並將於7月上旬翻新兩個洗手間，今年第四季將進行冷氣系統改善工程。

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