香港傳媒業正經歷緊史上嚴冬，新聞自由更係敲響晒個喪鐘，《蘋果》同港台都處身刀鋒之上，但喺最壞嘅時刻會催生出最好嘅記者，唔少行家都繼續盡忠職守，做出無愧於時代嘅報道，而呢個努力仲獲得國際權威認證同認同，好似因為7.21報道被定罪嘅港台編導「阿包」蔡玉玲，最近獲哈佛大學尼曼獎學金（Nieman Fellowship），將到哈佛大學進修一年。

哈佛大學尼曼獎學金喺國際新聞界享負盛名，由1938年開始，每年從全球遴選記者去哈佛大學進修，至今已有近1,600個來自全球各地嘅記者獲獎。

研傳媒在極權下生存

佢哋前日公佈咗最新嘅獲選記者名單，「阿包」蔡玉玲亦榜上有名，獎學金個網站就介紹「阿包」做嘅報道，關於政治、人權同貪污新聞，而話佢係第一位因為調查元朗白衣人事件而被捕同定罪嘅記者，而佢可以今年秋天出發，到哈佛研究獨立同調查新聞媒體如何喺獨裁政權下生存。

至於今屆其他獲選記者，一共有22人，包括嚟自《衛報》、美聯社、《華盛頓郵報》同《洛杉磯時報》等。「阿包」就話，會抱持謙卑嘅心同開放態度，喺未來一年好好學習，又透露自己去海外進修諗法始於2018年底，當時佢離開任職近三年嘅《傳真社》，對獨立新聞媒體點喺香港發展同成長抱持唔少疑問，而佢會將過去一年嘅經歷化作養份，努力成為更好嘅人，望學成歸來之時，可以為新聞自由繼續奮鬥，仲約定大家「未來見！」

李八方