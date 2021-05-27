立法會通過「完善」選制修例後，建制派歡天喜地，立法會主席梁君彥會見傳媒宣佈，今日是香港標誌「愛國者治港」重要歷史時刻。民主黨主席羅健熙則在立法會大樓外稱，修例通過對邁向真正普選而言是倒退，相信民主派人士或支持者會感失望。

梁君彥稱未來議會有不同政治光譜

修例通過後，梁君彥表示這可保未來3場選舉有序舉行，又聲稱香港是多元化社會，政治光譜廣闊，呼籲香港有志之士積極參與接下來3場選舉，揚言立法會將來會有不同政治光譜。被問及特首林鄭月娥或前特首梁振英誰更適合參選下屆特首，梁君彥僅表示，會積極呼籲有心為香港服務人士會參選，並重申選舉是公平公正。

提到今次修例時間緊迫，涉及範圍廣泛，梁感激議員花近40小時召開密集式會議，在有限時間內充分審議，表達多項關注及建議，並稱許政府接納意見，提出369項修正案，反映行政立法機關有良性互動。

而建制派議員也在修例通過後主動會見傳媒。建制派「班長」廖長江稱，建制派十分高興修例通過，並對香港未來發展「充滿信心」，認為能有效解決困擾香港多年的「政治亂象」，防止「反中亂港」分子進入特區權力架構。

廖又指，新選舉制下，選委會和立法會組成「更具廣泛代表性」，亦能更「全面均衡」反映社會各界利益，維護行政主導的政治體制，提高特區管治效力，並有效促成社會解決深層次問題和社會發展。對於不少民主派人士已表明不傾向繼續參選立法會，廖長江推說民主派是否派人參選應由民主派自由決定，他不作評論。

羅健熙指9月決定會否派人參選 曾有中港建制遊說出選

羅健熙在立法會大樓外會見傳媒，指今次修例將減少市民在選舉中的參與，認為對邁向真正普選的路向是倒退，相信民主派人士或支持者會感失望。

至於民主黨會否參與來屆立法會選舉，他重申要待9月會員大會決定，冀公眾給予民主黨空間討論。他又透露，過去2個月曾有「本港人士」呼籲他參選，部份黨友亦被本港及內地建制人士遊説參選，但認為無人能保證民主黨能通過資格審查委員會的審查，並強調民主黨不會輕易被外界聲音左右。

羅又提到，現時仍未知有多少名民主派區議員能通過宣誓，故民主黨是「好難去傾能否通過資格審查」，所以就算最終決定參選都「無乜得驚」。但他強調，民主黨的理念沒有違反《國安法》。

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