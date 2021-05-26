【8.31灣仔暴動案】

【本報訊】護理員及女學生被指前年8月31日在灣仔警民衝突中參與暴動，案件昨續審。有女警稱當晚在女生背囊內找到激光筆，惟辯方盤問時質疑其記憶不清晰，證人供詞又出錯，將護膝寫成電話，事隔約一年半後才補錄供詞更正，女警辯稱只因手民之誤才寫錯證物名。

忘記錄女被告稱受傷

負責拘捕女被告湯嘉欣（20歲）的女警19083許小鳳，事發時駐守機動部隊E大連第4小隊。許供稱當天得悉灣仔《大公報》遭人破壞設施後，和同袍前往掃蕩，抵達灣仔道近天樂里時發現同袍已在控制女被告，當時女被告身穿黑衫褲、頸有黑頸巾，戴有3M濾盒防毒面罩，身旁則有黑長雨傘、行山杖及手機。督察朱福弘負責截停女被告，指她從安樂里跑入灣仔道，懷疑女被告與《大公報》破壞案有關。

控方播出女被告被截停後的警方影片，可見女被告由警員帶回行人路，背囊、手機、雨傘、行山杖亦放在行人路。許問女被告身份證放在哪裏，女被告答在背囊，許從背囊拿出女被告的身份證。

辯方問許從背囊搜出女被告的身份證，為何不在現場繼續搜背囊？許解釋當時收到指示要盡快離開，亦沒留意女被告已向警方表示手機不屬於她。

辯方又指，許於前年9月完成首份證人供詞，當中將護膝寫成電話，故在今年4月補寫第二份作改正。許解釋謂，案件主管給她觀看證物照片，才發現自己手民之誤寫錯證物名。

辯方指女警其實對從女被告背囊搜到甚麼證物的記憶不清晰，許不同意，並稱肯定是從女被告的背囊搜出，又指因在背囊內搜出種類繁多的物品感到驚訝，故印象深刻。許同意沒就搜出激光筆一事拘捕及警誡女被告。至於女被告曾稱受傷，許說忘記記錄。

本案由法官李俊文審理，女被告與護理員楊光智（25歲）同被控暴動罪，她另否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，楊則承認一項管有無線電通訊器具罪。聆訊今續。

案件編號：DCCC512/20