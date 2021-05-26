昨夜的「超級血月和全食」，牆內手足有機會一瞥嗎？我們在牆外抬頭，每顆心上就有某個地方，總有個記憶揮不散，我們沒有忘記大家，希望昨天的月光能把你們的夢照亮，溫暖你們的心房。

有退休社工致信函周庭，提醒其他同路人繼續堅持，祝願她能為即將回復自由而高興，不少香港人將同行陪伴，面對不可知的未來；亦有讀者寫信給長毛，同樣說大家並不孤單，因為還有行多同路人。願那天上的月兒，就是繼續堅持到底的見證人。

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送暖高牆逢周一至五刊出）

同行 面對不可知

周 庭，

本人是一位退休社工，早前有幸多次在遊行及街站中跟你和一眾香港眾志年輕人相遇，重燃心底對民主社會的希望。如今，香港不幸地進入民主自由大倒退、馬鹿不分的年代，我又一次變得迷惘、失望。雖然，不敢想像接着五年，甚至十年的香港會變得如何，但我肯定自己不會是孤單，更會和其他同道人堅持自己的生活方式。

以伯伯對香港監獄制度膚淺認識，你的十個月刑期最快應於7月前結束，不知你會否為即將來臨的轉變而擔憂。回復自由、重投社會應該是高興的，但過了好一段日復一日機械式的牆內日子，自由和重投社會也變成了一種挑戰，更難免會惶恐不安，擔心外面的世界變成怎麼樣？而自己又如何面對種種的未知和將來！所以，你應該開始作回復自由的思想準備。雖然，你只是一位年輕人，社會歷練和衝勁會是你面對種種挑戰的本錢，而不少香港人更會是你同行者陪着你面對不可知的未來！

伯伯這一代欠了你們年輕人很多，一定會用自己剩下的日子堅持你我共同的理想，就是希望香港能變成更重視人民聲音的社會。同時，我們必定繼續關心和支持你們一眾為理想香港付出過的年輕人。

伯 伯

二零二一年五月

累了 歇息再前行