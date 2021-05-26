【本報訊】 竹篙灣檢疫中心近日首度發生隔離人士逃脫事件。一名由新西蘭抵港男子疑因違反酒店隔離令，周日被送往竹篙灣隔離營檢疫，惟當晚男子避過保安，大模廝樣從大閘離開，登上接應私家車逃脫20小時後始被警方在將軍澳天晉尋回。知情人士指事件暴露隔離營保安疏忽及人手不足，令營內如無掩雞籠，恐再發生出走事件。

涉事男子姓鍾（34歲），持香港身份證。衞生署指，鍾周一下午再被送回竹篙灣檢疫中心繼續餘下檢疫程序，翌日早上他因身體不適送到公立醫院接受進一步治療。衞生防護中心暫沒接獲該病人的病毒檢測結果呈陽性報告，並指若發現任何涉嫌違法行為，視事實和證據，需要時會徵詢律政司意見提出檢控。至於事主逃脫20小時內的行蹤，警方昨未有交代。

住最入房間 往大閘需經多個更亭

鍾周日早上7時由新西蘭抵港，原定在西環華麗都會酒店接受強制檢疫，但他當日企圖離開酒店被發現制止，最後因違反檢疫令被送往竹篙灣檢疫中心繼續檢疫，惟當晚11時，鍾再度擅自離開房間，當時營內民安隊曾上前勸阻，但鍾未理會及迅速逃跑，其後在大閘外登上接應私家車離開。民安隊本周一凌晨1時許將事件通知衞生署及報警，同日晚上7時15分，警方在將軍澳天晉一單位尋回該男子，隨後將他送回竹篙灣檢疫中心。翌日早上，男子報稱身體不適，被轉介至將軍澳醫院接受治療。

知情人士稱，今次隔離人士逃脫事件，與營內保安長期存漏洞有關。據悉現時晚上在營內駐守人士包括外判保安公司及民安隊人員，分別為80人及60人，合共140人。

據悉逃避檢疫的男子入住第三期單位，幾乎是距離大門最遠房間，行往大閘需五分鐘，中途設多個更亭，知情人士對他成功出走感詫異。竹篙灣隔離營有3,500單位，由民安隊管理，本報獲得事發當日營內入住紀錄，當日三期入住人數僅95人，整個營總入住人數僅104人，保安人手原則上充裕。

男子取道離開的大閘，據悉分別有兩名保安員及一名民安隊員駐守，按規定，檢疫中心門口保安應查明所有出入人士身份，而保安員上、下班需乘保安公司提供的旅遊巴離開，但有保安員為貪快省時，會自行離開行去迪士尼站乘港鐵，而大閘保安為了方便同事，有時不查保安的證件。距離正門最遠的第三期，外圍只有一道兩米高圍牆，若有人爬過圍牆，可經附近迪士尼碼頭前往市區。

「話送物資畀屋企人就會放行」

知情人士又指，竹篙灣自出不難，自入也輕易，他指去到大閘時「你話送物資畀屋企人，保安就會放行」，沿着左邊通道向前行繞過檢查站，便可穿過多幢隔離營直達最入面的第三期，如保安查問隨便說是某保安公司人員便可，由於民安隊上班會穿制服，保安則不需要，他們會以為是保安員上或下班而放行。

不過記者昨發現竹篙灣檢疫中心保安明顯加強，營內常有保安及民安隊巡邏。據悉警方、衞生署與保安公司事後商討，由前晚開始要求當值保安穿制服及掛職員證。若保安員發現有人沒穿民安隊、清潔工、外判工或保安員制服，便假定檢疫人士，保安員需截停了解，如發現保安員沒穿制服需向民安隊報告，並交保安公司跟進。

本月初，曾入住竹篙灣檢疫中心的康怡花園居民王小姐憶述，當日保安尚算嚴謹，保安會為入營旅遊巴乘客登記，而且中心內有不少建築物難找出路，認為「搵到點出去都幾勁」。有天晉住客得悉警方最後在天晉尋回逃走男子感驚慌，雖暫時對方未確診亦感擔心，更批評隔離營保安兒戲。

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