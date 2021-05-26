少年犯判刑選項中的拘禁式刑罰包括更生中心、勞教中心及教導所，三者各有不同的刑期和目的。有大狀坦言，被定罪的被告多會希望爭取被判入更生中心，因刑期較短，而教導所則「個個都唔想去」，因刑滿後不等同自由，仍須接受可長達三年的監管。

香港法例訂明，除非法庭認為沒有其他更適合的判刑選項，或牽涉誤殺、行劫等嚴重罪行，不應對16至20歲的少年犯判監。拘禁式刑罰選項中的更生中心則較着重感化和教導元素，少年犯初期須接受紀律及體能訓練，其後可獲准繼續學習及接受職業進修課程，如剪頭髮、沖奶茶等訓練。

感化院按表現批准外出

至於勞教中心，少年犯須接受密集式的步操及體能訓練，直至下午5時才停止勞動，刑滿後仍需接受一年監管，若違反規定或須返回中心服刑。翻查資料，港英政府為打擊青少年罪案，仿照英式軍隊的訓練方式設立院所，目標是短期內衝擊少年犯的思想和行為。過往曾有少年犯投訴受虐的案例，例如遭懲教人員虐打、烈日下暴曬等，院所的制度亦遭公眾詬病助長不人道對待。

教導所的措施重點與更生中心類同，惟刑期可長達三年，刑滿後監管期為三年，亦是所有院所中最長。

此外，若15歲以下的少年或兒童被判感化令，法庭可判處少年犯入感化院，時間由一年至三年不等，視乎犯人表現而定。院童有機會參與康樂活動及接受輔導服務，若住院表現穩定，可獲批准外出。

大律師陸偉雄（圖）指出：「TC（training centre，教導所）個個都唔想去。」他解釋，教導所監管期長達三年，少年犯刑滿後亦不等同自由，若在監管期間犯規，例如沒按時上學或工作，便須回院所服刑六個月，「俗語話姣婆守唔到寡」。陸憶述：「試過懲教主任巡查，打電話問係咪返緊工，等佢答完就㩒門鐘，即刻就重召佢返去。」

大律師郭憬憲則透露，被定罪的被告多會希望爭取被判入更生中心，「因為刑期短，屬於入門級別」；其次是勞教中心，刑期較教導所短，但「好嚴紀律，係軍訓式」。

翻查資料，曾有大律師在庭上力陳若上訴庭改判拘禁式刑罰，被告判刑前的還柙時間將不獲任何扣減，被告卻已接受多個月禁閉式感化，改判有違「不受雙重懲罰」的保障。惟上訴庭認為，即使感化院限制被告自由，本質上仍是非拘押式刑罰，與懲教院所不能相提並論。