前社福界立法會議員邵家臻探訪過網台主持「傑斯」尹耀昇後稱，兩人甫見面即「流淚眼對流淚眼」，「要傳的話也傳不上來」，又指傑斯還柙期間「什麼難食、酷熱、荒謬都可以捱過，唯獨是思念家人和含冤受屈──說他洗黑錢，簡直難聽過粗口，無法接受」。邵家臻透露，傑斯再三託他向其女兒Ingrid傳話：「Daddy 一起床，便想着Ingrid ，為妳禱告，求主賜妳一夥（顆）堅強的心。」

網台主持「傑斯」尹耀昇因被控煽動、洗黑錢等罪名，由今年2月起被還柙至今，其每周探望他一至兩次的女兒Ingrid早前也到海外升學。

邵家臻今午在Facebook表示，今日原本要替Ingrid向傑斯傳話：「老竇 ，我今朝睇咗曼聯呀，迪基亞輸咗十二碼真係好激氣！」不過今早他到赤柱監獄與傑斯見面，即變成「流淚眼對流淚眼」，未能傳話。

「說他洗黑錢，簡直難聽過粗口」

傑斯向邵稱，自己易哭也脆弱，但同時堅強，會在監房捱下去，「不能習慣，只能適應」。邵就指傑斯「什麼難食、酷熱、荒謬都可以捱過，唯獨是思念家人和含冤受屈──說他洗黑錢，簡直難聽過粗口，無法接受」。

邵又透露，傑斯現時的工作輕省，每日有7元工資，負責品質檢查，平時則主要看書和寫信，「D100的信、石牆花的信已經夠多，（傑斯）會盡量回覆，也請大家體諒」。他又指司鐸常常探望傑斯，傑斯亦會每天禱告，求主加力迎接每天的挑戰，「不過今日不同往日，司鐸探訪以前是獨來獨往，時間長短自訂，如今是司鐸必有福利官相隨，每次15至30分鐘。據說若雙方對話跟聖經無關，即被提醒」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）