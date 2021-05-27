【本報訊】獨行八仙嶺失蹤的33歲男子陳璟輝（圖），昨於事發第五天由消防航拍機於距離八仙嶺五公里的黃嶺坳下方大約120米偏僻草叢發現，當時他已死亡並發出屍臭，其後由直升機將屍體運送落山，一直在場守候的家人得悉噩秏傷心不已。警方正調查事故，不排除他失足墮坡。

這是今年內第四宗獨自行山人士的奪命意外，命喪黃嶺的陳璟輝周日（23日）早上9時，獨自到大埔八仙嶺行山後失蹤，途中曾發相片給母親，但中午起失去聯絡，其母擔心不已報警，當晚警方及消防亦到八仙嶺搜索。

陳屍偏僻草叢

過去幾日警方一直與消防、民安隊上山搜索，另有民間搜救人士登山搜索，其間警方亦追蹤事主的手機訊號，希望鎖定其位置。至昨下午4時，救援人員在黃嶺一帶山頭聞到臭味，消防員利用航拍機在附近山頭搜索，終在黃嶺坳下方大約120米一處偏僻草叢發現一名男子。救援人員游繩而下，證實為失蹤多天的陳璟輝，當時他已死亡屍體腐爛發臭，由飛行服務隊直升機將屍體吊落山。

消防指，受近日天氣不穩影響，加上事主伏屍位置是正常山徑下方120米深偏僻山坡，增加搜救難度。警方亦指早前按死者手機訊號確定其手機在黃嶺附近，而黃嶺距八仙嶺近五公里，初步調查相信死者當日是去行山，疑中途出意外。大埔是行山熱點，警方指大埔區由2月至今有至少167人行山求救，飛行服務隊共出動拯救40多次，呼籲市民小心。