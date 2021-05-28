網民於去年母親節發起「和你Sing」活動，其間有兩男一女被指在旺角與百多人高叫口號及聚集，違反8人限聚令遭到票控。案件今在九龍城裁判法院開審，警方指涉案兩男參與群組聚集後跑入運動店，辯方反指其中一人一直在店內「睇鞋」，裁判官鄭念慈裁定兩男罪名表證成立。惟鄭官同時指控方連女被告有否逃跑的證供也欠奉，即使她當時穿上黑衫，「佢亦有著衫嘅自由」，裁定她的案件表證不成立，當庭釋放兼獲訟費。

兩名同為24歲的男被告邵智恒及楊家榮各被裁定參與受禁羣組聚集罪名表證成立，案件下月7日續審。

機動部隊Y連第3隊督察陳嘉豪（譯音）今日供稱，當晚有約100人在西洋菜南街及豉油街聚集及叫喊口號，經過警方兩次警告後，仍有15人拒絕離開。他與同袍推進追截，惟該15人向不同方向逃跑，同袍僅截停當中8人，包括在街頭截停本案兩名男被告。

陳強調他憑衣著及行動辨認出該15人正是早前聚集人士，例如當中大部份人均穿上黑衫黑褲，戴上黑色口罩。另外，其他市民沒有逃走，僅得聚集人士逃走。不過，陳承認一直在後方追趕，未能辨識聚集者容貌。而他從後追趕時一度轉彎，故視線曾失去對方蹤影數秒。

指兩男被告在店內喘氣

施姓警員17875供稱，他與同袍沿西洋菜南街向豉油街急步推進，計劃與其他隊員包抄包圍逃走的聚集人士。他看見為數約有8至10人的一堆群眾迎面跑來，其中兩名身穿黑衫黑褲、揹著背囊的男子看見警方後，跑入一間運動用品店內。

施隔了兩、三秒亦衝入店內，兩名男被告正在店內喘氣，而兩人無論身型及衣著，均與早前跑入店內的兩男脗合。他於是請兩名男被告外出，並得知其他同袍另截停兩名女子。他從陳督察口中知悉，四人與早前聚集有關，於是向四人發出限聚令告票。

辯方指邵姓被告一直在店內「睇鞋」購物，而運動用品店職員等人亦是穿上黑衫。惟施表示不同意。

裁判官鄭念慈最終裁定兩名男被告的案件表證成立，但指控方連19歲女被告黃卓琳逃跑的證供都欠奉，亦沒證據指女被告穿上黑衣，而即使控方有相關證據，「佢亦有著衫嘅自由」，裁定女被告表證不成立，且因沒有自招嫌疑，兼獲訟費。

【案件編號：KCFS500026-28/20】

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