2019年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪，各人早前認罪，區域法院法官胡雅文今判各人入獄14至18個月，其中只得單仲偕及蔡耀昌獲緩刑。法官在判刑中指，被告在香港脆弱之時刻意違法，挑戰公眾秩序，是重要的加刑因素之一。雖然各被告均強調遊行前已不斷促請市民恪守「和理非」原則，但法官指以香港當時的社會實況，被告必然明白當日舉行遊行的潛在風險，惟有關風險卻被漠視，兩度斥責眾被告「天真而不切實際」。

本案被告依次為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌。

法官解釋判刑原則時強調，2019年6月開始，社會動盪隨時間演變得更為暴力與令人不安，遊行前一個月，示威和暴力事件不斷發生，部份為大型的暴動和非法集結。遊行前兩天，警方估計示威者單日投擲了200枚汽油彈。

法官強調，雖然《基本法》及《人權法》保障港人集會遊行自由，但有關權利並非絕對，而是受法律約束。本案第三被告梁國雄曾以司法覆核挑戰《公安條例》的合憲性，最後終審法院於2005年裁定有關限制合憲。法官指出，世界上很多國家都有非常類近的限制，集會遊行自由同樣受到規範，個人政治理念對判刑而言無關重要。

官：不斷重複的宣稱不會使宣言成為事實

法官續指，首四名被告在涉案記者會中強調和平遊行是基本權利，毋須警方批准，並促請市民恪守「和理非」原則參與遊行。惟法官強調，當時香港每日暴力事件不絕，直斥被告有關說法是「天真而不切實際（naive and unrealistic）」。

法官又指，雖然有被告曾公開聲言現時的法律剝奪人權，但不斷重複的宣稱不會使宣言成為事實，亦不會被視為減刑因素。法官認為，各被告均對《公安條例》相當熟悉，不可能真誠相信警方禁止遊行的決定違憲。

法官基於案情指出，本案無一位被告曾經回應或反駁上訴委員會及警方的決定，亦沒提及警方評估當日發生暴力可能性的情報，僅強調遊行將會和平進行。法官一再重申，被告相關言論天真與不切實際。

強調公民抗命必須是和平及非暴力

雖然所有被告都求情指他們只欲進行和平遊行，不應為遊行結束後的暴力事件負上刑責；惟法官認為，被告情緒化地煽動群眾參與遊行，行為對所有人都有後果。

法官強調，10.1遊行路線的範圍內發生堵路、刑事毀壞及縱火等暴力事件，公眾秩序受到嚴重影響，可見當日遊行並非和平。被告在香港如此脆弱之時，刻意違法挑戰公眾秩序，是重要的加刑因素之一。

法官又認為，本案遊行前數個月甚至數天前，遊行頻繁地演變為暴力活動，被告必然明白當日舉行遊行的潛在風險，惟有關風險卻被漠視，危害公眾秩序。法官強調，公民抗命必須是和平及非暴力的行為。

指遊行路線暴力風險甚高

對於辯方要求法庭採納早前8.18及8.31示威案的量刑指引，法官指出，本案與之前兩案不可類比，明言香港於10月時的社會不穩及動盪情況，明顯比之前8月時嚴重。辯方力陳被告所主張的是一個和平、理性、非暴力的集結，絕無意圖煽惑或鼓吹暴力行為，認為控罪不適合判監，即使判監亦應以緩刑方式處理。惟法官強調判刑必須具阻嚇性，被告的個人背景並非主要的考量因素。

就煽惑他人明知而參與未經批准集結，法庭須考慮煽惑的手法以及所煽惑的人數等，明言首四名被告在案發前一日於終審法院外召開記招，確保有廣泛報道，有預謀犯案。首被告陳皓桓隨後在臉書出帖，加強煽惑效果。四人表明希望有大量市民參與集結，而起點在銅鑼灣，終點在中環，他們必然預計途經的道路會被阻塞，更會經過灣仔及金鐘等多次爆發暴力衝突的地點，暴力風險甚高，最終以24個月監禁作為量刑起點。

分別接受訪問、帶領遊行、呼喊口號、跟大隊行事 各被告罪責相同

至於組織未經批准集結罪，首四名被告以24個監禁為量刑起點，餘下被告當中，有人接受傳媒訪問、有人手持橫額帶領遊行、有人呼喊口號，亦有人跟大隊行事，罪責相同，以18個月監禁為量刑起點。至於明知而參與未經批准集結罪，法庭以12個月監禁作為量刑起點。

法官最後宣讀每名被告的總刑期，並解釋判刑理由。她首先指陳皓桓身為民陣副召集人，求情時強調是基於公民抗命而犯案故屬無罪。而李卓人的多封求情信顯示，李服務社區多年，尤其關注勞工權益。法官就二人的煽惑罪及組織罪，各判24個月監禁，基於認罪給予6個月扣減，最終兩罪同判處18個月監禁，同期執行。

至於梁國雄，法官考慮到梁多年來對社會不公議題的付出，亦關注難民及老人等弱勢社群的利益，且親自撰信表明不會替自己辯護，會全盤接受犯案的後果。至於辯方要求法官考慮被告於8.18及8.31的刑期，法官認為將三案比較並不合適；惟基於梁的認罪決定，給予6個月的刑期扣減，就兩罪判處18個月監禁，同期執行。

黎智英入獄14個月

法官續指，何秀蘭於8.18案中被判入獄。她撰寫求情信明言替行政機構與公眾之間缺乏信任感到惋惜，認為兩者需達到和解。辯方強調何秀蘭於1998年至2016年期間擔任立法會職員，並參與逾150項議案。法官就何秀蘭的組織罪以18個月為量刑起點，給予6個月的刑期扣減，終判入獄14個月。

至於吳文遠，辯方陳詞強調他並非故意蔑視法律，他真誠相信《公安條例》規定和平集結必須事先得到警方批准的做法違憲，故行使公民抗命的權利。辯方又指吳並非核心組織者，望法庭考慮他只是希望為社會帶來改變。法官重申，集結涉及暴力，惟法庭當然不會考慮案發當日在九龍及新界的暴力事件。法庭考慮所有求情信以及其同住年邁長輩的身體狀況後，兩罪判他入獄14個月。

至於年屆73歲被告黎智英，辯方指他參與度低，沒意圖鼓吹暴力或破壞行為，案發當日碰巧發生暴力事件，希望法庭判刑是基於黎的個人行為。法官指在考慮黎的個人及商人背景、家庭及身體狀況後，判他入獄14個月。

官指楊森何俊仁重複犯案不再適合緩刑

至於何俊仁、楊森及單仲偕，辯方律師求情指，三人真心相信警方濫用權力以反對和平遊行，以及剝奪被告和平集會的憲法權利。辯方又指雖然何及楊於同年8月干犯同樣罪行，但同年6月起社會已持續動盪，二人於三案的犯案動機均相同。

法官則指8.18案中判處何俊仁緩刑，但何於短時間內重複犯案，認為本案判處緩刑並不合適，就何的兩項罪名以入獄兩年為量刑起點，給予6個月認罪扣減，判處18個月監禁。

法官亦於8.31案判處楊森緩刑，當時已考慮到楊的背景，包括獲得銀紫荊星章，但基於與何俊仁同樣的理由，認為緩刑並不適合，就楊的組織罪以18個月量為刑起點，基於認罪給予4個月的扣減，判處14個月監禁。

單仲偕蔡耀昌角色被動准緩刑

至於單仲偕，他並未參與8.18及8.31的案件。法官考慮到他已年屆61歲，多年服務社區且獲得銀紫荊星章，亦是長期的區議會及立法會議員，加上案中角色被動，只於遊行前半小時出現，並未接受任何採訪。而當陳皓桓及梁國雄召開記者會時，單只是站在二人身旁。法官就組織罪以18個月量刑起點，給予4個月認罪扣減，終判處14個月監禁刑兩年。

最後，法官引述蔡耀昌的求情指，蔡現於一家社福機構工作，從求情信可見，他一直關注及協助社會上的邊緣人士，對基層市民、釋囚、弱勢社群的付出毋庸置疑。

法官考慮到蔡多年來對公共服務的付出，加上他案發當日的角色被動 ，並非站在前排，亦未有接受傳媒訪問，最終判處他入獄14個月，但緩刑兩年。

【案件編號：DCCC534/20】

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