送貨工人去年初到藍田送貨後於區內遊盪，先尾隨妙齡女子進入升降機偷拍對方，再尾隨14歲女童進入升降機，其後藉詞詢問垃圾房位置，誘騙女童到後樓梯強吻及抓胸非禮。涉案工人今在區域法院承認遊蕩及非禮罪，庭上透露被告曾因非禮13歲女童及管有兒童色情物品，被判進入勞教中心，惟辯方強調被告並無戀童癖。法官練錦鴻聞言反問：「已經有一單喇喎。」練官決定先為被告索取背景、心理及精神科報告，還柙至6月18日判刑。

被告謝俊昇（26歲）承認於2020年3月27日在藍田平田邨平善樓的公用部份遊蕩，並在平旺樓樓梯非禮女童X。

案情指，去年3月27日晚上7時許，14歲女童X做運動後回家，被告在平旺樓電梯大堂尾隨X進入升降機。閉路電視拍攝到被告站在X身後，伸手入自己的短褲內自瀆，右手則拿著電話對準X的雙腳。

鄰居聞聲起初以為情侶吵架

被告跟隨X到她所住樓層，離開升降機後輕拍X的肩膊，問哪裡可領取垃圾袋以及垃圾房位置。X以為被告是新住客，不以為意，遂帶他到後樓梯。詎料被告在後樓梯將X推向牆邊，隔著口罩捂住X的嘴，叫她不要出聲，並恐嚇若不合作便拿刀鎅花她的臉。

被告繼而拉低雙方的口罩，強吻10至30秒，X感到十分害怕，閉上嘴巴及雙眼，身體不斷掙扎。被告又隔著短褲撫摸X的臀部及腹部，以及「揸」胸部。

事發時，X的鄰居聽到後樓梯傳來男女語氣激動的對話，起初以為是情侶吵架，但後來聽到女聲驚恐地說「唔好啊，你唔好搞我啦」遂到後樓梯查看，惟到達時被告已逃去，只見X獨自在哭泣。X的胞哥在家聽到電梯大堂傳來哭喊聲，見X哭著跑回家，始從鄰居口中得知X被非禮。

調查發現，被告在同日較早時間，在啟田商場曾尾隨一名穿背心的年輕女子及一名小女孩，跟著二人進入平善樓升降機後，舉起智能手機開啟相機介面，對準二人。

辯方今求情指，本案最大的求情理由是被告坦白認罪，避免X出庭作供，又稱被告已經寫信向X致歉。辯方又指，被告並無戀童癖，事發當日送貨後在藍田流連，才衝動犯案。

【案件編號：DCCC722/20】

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