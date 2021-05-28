大學第一堂課，老師叫學生估算一下，港大學生居於私樓和資助房屋的比例。「大家都好奇點解咁問」，呂綺珊憶述，當年的答案是七比三，老師再延伸討論社會不同階層接受高等教育的機會，引導學生思考，「其實教育是否有價？」

呂綺珊當上社工後，遇上政策不公或傾斜時，就會想起10多年前這一堂啟蒙課，讓她了解到社會問題背後的不同原因，再反思方法去填補空隙，「這是我畢業多年後，仍記得第一堂課的開場白」。

那老師是楊森，今天判刑14個月。

記者：王家文

被問港大生入住公屋率 啟蒙幫助基層

現職社工的呂綺珊，2010年畢業於港大社會工作及社會行政學系。她在港大上的第一堂課是「Introduction to Social Administration」，楊森是老師，那段開場白，她很感意外，沒料到住屋之別，也反映升讀大學的機率，尤其是港大，學生來自小康或較富裕家庭佔多，未必單純因個人能力差異，或牽涉社會資源分配問題。

「佢係其中一個開啟我行CD（community development，即社區發展）嘅路。」當上社工後，呂綺珊專責社區發展工作，面對基層失業、住屋以至貧窮等問題，回想起當年楊森拋出的引子，除了個人因素外，也可能涉及政策缺失或斜傾，「唔好覺得每件事順理成章就係咁，背後可能有不同理由，再反思有冇辦法去填補空隙」。

楊森在港大執教逾40年，1991年晉身立法局議員後，一直都身兼兩職。同樣是港大舊生的阿欣，也曾是楊森的學生，每次見到他匆匆忙忙，就知趕去立法局。當年的立法局在現時的終審法院，港大則位於半山般咸道，「我哋個個都記得佢好忙，忙到不得了，成日碌落去開會」。那是九七回歸前的事。

阿欣說，當年楊森已很有名氣，他任教社會政策的課堂，很多同學都慕名報讀，其中一班導修課由他負責，更成搶手貨，「之後同學就後悔」。她笑說，因楊森要兼顧議會工作，經常「甩堂」，需由其他導師代課，「所以會有啲落差」；但同學都欣賞他的教學熱誠，「咁忙都要教書，相信佢自己有好core（核心）嘅理念」。

教社會政策，楊森最在行。「佢同我哋分享好多活生生嘅資料，教我哋睇白皮書、綠皮書，真係落地去講香港發生緊乜事」，阿欣說，當年楊森是少數講師會邀請不同議員和社福機構主管來講課，「佢真係諗policy（政策）嘅人，可能因為佢係立法局議員，睇嘢會macro（宏觀）啲，當時覺得係有難度。但工作多年後就明白，原來社工唔單止處理個案，亦要睇政策，涉獵醫療、房屋等不同範疇」。

「見步行步，同行嘅人總有出路」

今天的阿欣已是資深社工，昔日的老師卻成階下囚。年屆73歲的楊森，因參與前年10.1反修例遊行，被控組織未經批准集結，被法庭裁定罪名成立，判處監禁。

「我覺得秋後算賬係唔公義。」楊森入獄，阿欣坦言擔心，「始終係一個曾經教過你嘅老師」。但令她最難受，無論是六四集會或10.1遊行，香港人原有的權利被剝削。她認為，楊森與另外9名被告只是行使他們應有的權利，卻被判有罪，雖然失望，但不會灰心，「失望係明白現實無法做返之前嘅嘢，但經過傘運同反修例，畀到我最大啟示係仲有其他方法可以表達我哋嘅意見」。

呂綺珊也感難過，但從不同訪問中知道楊森會泰然面對，「佢自己都講過，如果嗰樣嘢你係相信，就唔應該畏懼，應該去實踐」。她坦言，今天的社會環境，對於任何一個人被判刑都不會太大意外，「但唔會太消極，雖然大家未有答案，都係見步行步，同行嘅人總有出路」。阿欣亦希望讓不公義被判囚的人知道，「佢哋嘅遭遇，我哋知道、明白同感受到，而佢哋受嘅苦，我哋一齊受」。

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