瑪麗醫院公佈，一名港大醫學院研究員於院內巡房及觀摩手術時，未經許可拍照，並在社交平台發佈有關照片，當中涉及7名病人的姓名及身份證號碼等資料。該名研究員其後刪帖，並在院方及港大醫學院監督下刪除共13張照片。

院方已向醫管局、個人資料私隱專員公署及受影響病人通報事件，並將與港大醫學院成立小組調查事件，按程序採適當行動，包括處分。醫學院已即時禁止該名研究員進入任何臨床範圍及接觸有關資料。

於社交平台公開7名病人個人資料

該名研究員隸屬港大醫學院矯形及創傷外科學系，本月17日於瑪麗醫院巡房及觀摩手術時，未經許可拍照，並於2日後在社交平台發佈其中6張照片，其中一張攝有7名病人姓名、身份證號碼、性別、年齡及手術基本資料的文件。

涉事研究員翌日刪除帖文，院方則於26日獲悉事件並通知港大醫學院，及後安排與該名研究員及其指導教授會面了解詳情。在院方及港大醫學院監督下，該名研究員即場刪除手機內全數13張未經許可拍攝的照片。

向醫管局及私隱專員公署報告事件

院方指對事件表示關注，已向醫院管理局及個人資料私隱專員公署報告，並已聯絡全部受影響病人披露事件。院方提醒港大醫學院職員及研究員必須謹慎處理本院病人的個人資料及遵守相關指引，並提供有關培訓，避免同類事件再次發生，並與港大醫學院成立聯合小組調查此事。

香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）將成立特別專案小組調查事件，並根據調查結果，按照香港大學的人力資源程序，採取適當的跟進行動，包括處分。港大醫學院已即時禁止該名研究員進入任何臨床範圍，以及接觸一切臨床資料。

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