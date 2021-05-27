【疫情何時了】

【本報訊】林鄭政府全面配合內地疫情，本周一起改用內地疫情風險等級的名單，凡於內地列為中或高風險地區回港的人士，不可使用「回港易」安排。近日廣東省疫情擴散，由廣州市荔灣區蔓延至鶴園小區，深圳龍崗區亦有兩宗本土確診，廣州市及澳門當局於前日及昨早將爆疫小區列入中風險地區，惟港府延至昨晚才更新資料，亦未有將所有爆疫社區納入範圍。民主黨醫療政策副發言人袁海文批評港府反應慢半拍，容易出現走漏個案，敦促政府認真考慮暫停廣東省「回港易」安排。

廣州市衞生健康委員會網站前晚9時45分率先公佈，前日起廣州市荔灣區鶴園小區東片為中風險地區，其他地區風險等級不變。

澳門新冠病毒感染應變協調中心昨早6時隨即宣佈，入境前14天內曾到廣州市荔灣區龍津街道錦龍小區、荔灣區鶴園小區；深圳市龍崗區園山街道的西坑社區等人士，須按照衞生當局要求在指定地點接受14日醫學觀察，至晚上8時再更新將深圳市龍崗區園山街道安良社區一併納入要醫學觀察的範圍。

袁海文：應暫停回港易安排

惟本港慢幾拍，「回港易」網站內地中或高風險地方名單昨日下午仍維持5月25日的版本，廣東省只列出廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣為中風險地區，不可用「回港易」，至晚上8時才加入鶴園小區東片為中風險地區，惟無包括已有多宗確診的深圳市龍崗區園山街道的西坑社區及安良社區。政府發言人表示，一直與內地緊密溝通兩地的疫情防疫措施，目前內地任何地區如被國家衞生健康委員會列為高風險或中風險等級地區，該地區將會相應載列於回港易計劃的地區名單內， 市民擬按回港易免檢疫回港前，應留意網站最新消息。

袁海文指廣東省已爆疫多日，但港府未有即時更新相關「回港易」資料，反應慢半拍及予人畏首畏尾之感，擔心容易出現走漏個案，認為港府應認真考慮暫停廣東省「回港易」安排，「一旦當地未來幾日再有多宗本土確診，就要叫停計劃，否則係不負責任。」他又指「回港易」並無清晰的熔斷機制準則，「同新加坡旅遊氣泡都有熔斷機制，有幾多宗源頭不明個案就叫停，有個量化準則，中港互動應該更好。」

呼吸系統專科醫生梁子超亦認為，港府因應風險評估，未必需要等待國家衞健委公佈，才將內地爆疫小區列為中風險地區，「內地中央機制會有滯後，內地省市有時對其他省市爆疫，有時（國家衞健委）未正式決定前，已經做防疫，澳門𠵱家已經做緊，香港都可以（咁做），未必一定等到國家衞健委出聲。」

至於需否暫停廣東省「回港易」安排，梁認為要視乎當地疫情有否社區擴散，「如純粹只限密切接觸者擴散群組，冇一個社區擴散迹象，就唔需要立刻叫停計劃」，但港府需確保內地獲得足夠資訊，評估分區風險，包括如何核實申報，否則可能出現走漏個案。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦認為，如廣東省社區檢測接連發現確診者，甚至群組爆發，兩地政府應考慮調整「回港易」安排。如本港近日發現有透過「回港易」入境人士確診，即要檢視相關機制，考慮額外防疫措施，例如要求相關抵港人士驗抗體或加密檢測次數等。