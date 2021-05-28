10名民主派領袖涉於前年10.1組織或煽惑他人參與未經批准集結，被判囚14至18個月。其中葵青區議會主席、獲頒銀紫荊星章的民主黨單仲偕雖獲判緩刑，但根據《區議會條例》，倘區議員被定罪並判監3個月以上，不論是否獲得緩刑都會喪失議員資格，意味單的議席會被DQ，葵青區議會亦將要補選主席。

單仲偕下午步離法庭時表示，早已預料有此情況，之前亦已與所屬區議會及同事商討安排，自己不太擔心此個人問題，呼籲外界更關注數十名因政治而被檢控、剝奪自由的在囚者。

至少5人因刑事罪行被DQ

由今年起，多名民主派區議員都因為被法庭判囚而失去區議員資格。前荃灣區議員岑敖暉、前南區區議員袁嘉蔚及觀塘區議員梁凱晴早前就因參與去年6月4日燭光集會，被控明知而參與未經批准集結罪，判囚4至6個月，目前正在服刑。

政府早前已刊憲列明岑、袁的議席懸空；任葵青區議員36年的街工梁耀忠也因為參與前年8.18集會，被判囚8個月，緩刑1年，同樣被褫奪議員資格。連同單仲偕至今共5人因為刑事罪行被DQ。

翻查資料，多名民主派區議員將會面對法庭審訊，包括六四集會案中不認罪的葵青區議員梁錦威、梁國華、荃灣區議員趙恩來等；部份區議員又因為涉案而被警方拘捕，如觀塘區議員陳易舜、西貢區議員李嘉睿，政圈預料被判囚超過3個月而被政權褫奪議席的區議員只會有增無減。

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