壹傳媒創辦人黎智英、李卓人及何俊仁等 10 人，被指前年 10 月 1 日組織及明知而參與未經批准集結等，各被告早前認罪及陳情，案件今日判刑。有排隊取旁聽籌的市民昨晚10時已到場。

案件早上10時半開審，9時許已有數十名市民在區域法院大樓地下「打蛇餅」。排頭位的史女士表示昨晚10時已到場，在法院外席地而睡：「我驚畀啲南亞人攞晒啲籌！」她稱之前也有在休假的日子旁聽初選47人、佔中九子等案，但今日則是特意請假前來支持10人。她寄語眾人「頂住」：「依個時候係好艱難，但都相信有黎明（到來）嘅一日。」

排第二位的鄭先生亦在法院門外過夜，他笑稱自己凌晨12時左右到場見到排頭位的史女士，「好開心呀，見到有人癲過我！」他稱整夜未睡，感到有些疲倦，但認為今日一眾被告均是香港民主運動的元老級人馬，故希望親身來見證歷史，「希望入到去同佢哋打個招呼。」被問到有什麼想告訴一眾被告，鄭沉默良久後稱「人心不死，希望永在。」

王婆婆庭外揮英國旗 廿警戒備

王婆婆亦如常在法院門口揮舞英國國旗，其間獨自高呼「立即釋放所有政治犯」等口號。有市民為她送上布口罩，並稱「加油」。

開庭前約一小時陸續有家屬及親友到場，包括梁國雄太太陳寶瑩、壹傳媒集團行政總裁張劍虹、黎智英女兒、前民主黨立法會議員涂謹申、劉慧卿、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等。

法院大樓外起初只有數名警員巡邏，但在開庭前約十五分鐘則增至約20人。傅振中等4名藍絲則在開庭後在庭外高叫「掃走毒蘋果」等口號。

案中10名被告分別為民陣召集人陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌。

開庭前庭外情況

《果燃台》

《蘋果》Youtube

《蘋果》Facebook

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）