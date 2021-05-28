政府公佈2022年公眾假期。來年的元旦、耶穌受難節翌日及10.1假期均在星期六。一眾公務員及逢六日放假的上班族來年可趁農曆新年自製長假，市民只須請2日假期，即可最多放9日連假。

政府今於（28日）憲報公佈2022年公眾假期。來年不少公眾假期均緊接周日，如元旦、4月16日耶穌受難節翌日及10.1均在星期六。另外，來年的勞動節及佛誕均在周日，故緊接的周一（5月2日及5月9日）則變為假期。

2022年2月1日至2月3日為農曆年初一至三，此3日落在周二至周四。公務員及逢六日放假的上班族只須於1月31日請假及2月4日請假，前後總共可享受9天連假。另外，來年的重陽節為10月4日，打工仔只須於10月3日請假，亦可連同10.1假期，一連放假4天。

2022年的聖誕節將有3天長假，除聖誕節正日外，緊接的26日及27日亦為公眾假期。

2022年公眾假期

每個星期日（星期日）

1月1日（1月1日，星期六）

農曆年初一（2月1日，星期二）

農曆年初二（2月2日，星期三）

農曆年初三（2月3日，星期四）

清明節（4月5日，星期二）

耶穌受難節（4月15日，星期五）

耶穌受難節翌日（4月16日，星期六）

復活節星期一（4月18日，星期一）

勞動節翌日（5月2日，星期一）

佛誕翌日（5月9日，星期一）

端午節（6月3日，星期五）

香港特別行政區成立紀念日（7月1日，星期五）

中秋節後第二日（9月12日，星期一）

國慶日（10月1日，星期六）

重陽節（10月4日，星期二）

聖誕節後第一個周日（12月26日，星期一）

聖誕節後第二個周日（12月27日，星期二）

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