今次發生幼嬰遭搽生油後患上腦膜炎事故，有專家警告，當初生嬰兒肚臍傷口未癒或臍帶未脫落，搽上未經消毒「按摩油」是大忌。國際嬰兒按摩協會首席導師鍾穎傑指，按摩替幼嬰「驅風」須配以適當位置及手勢。他解釋，若初生嬰兒肚臍位置傷口未癒合，搽上未經消毒的按摩油可引致細菌感染發炎，而且在肚臍搽油為嬰兒「驅風」大錯特錯。「啲風唔會喺個肚臍位置」。一般人所說的「風」是腸內氣體引致不適感，位置集中大腸小腸，「要按摩都集中大腸小腸，唔係肚臍。」

發育未成熟不能亂按

最適合用於嬰兒按摩是專業用的香薰按摩油，因低敏感性，另可使用冷榨芝麻油及植物油，選用植物油除要考慮溫性或涼性，是否適合嬰兒體質外，油質是否會被皮膚吸收亦是要素，如椰子油一般不被皮膚吸收，油份可能殘留皮膚表面致毛囊發炎。另外可以清水及凡士林代替，但絕不能徒手按摩，因沒有中介劑下會增加磨擦力，可能弄損嬰兒皮膚。至於一般食用花生油及粟米油，並不鼓勵使用。

鍾指出，一般一個月大以下嬰兒身體仍非常脆弱，除非醫護人員在場，否則不鼓勵替幼嬰按摩，按摩時亦要留意嬰兒身上是否有傷口，而骨折、有瘀塊位置不宜按摩，若嬰兒本身發燒、感冒甚至出現黃疸，則需以特別手法按摩，不能亂按。

註冊中醫師楊澤琪認為，由於嬰兒器官及骨骼發育仍未成熟，若按摩力度不對分分鐘造成嚴重後果，建議可用小兒揑脊或小兒推拿，都可達致排毒作用。