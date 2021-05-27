【本報訊】就讀香港大學的內地官二代男生，被指牽涉假公安騙財案，約見事主時遭埋伏探員拘捕，但最終欺詐一事獲撤控，卻因反抗涉嫌襲擊三名探員被控三項襲警罪，昨於觀塘裁判法院受審。辯方庭上質疑案中探員當日誤將被告當作騙徒拘捕，且從未表露警員身份，事後又對被告拳打腳踢，更有「身有臭味」的探員用膝跪被告背部及膝蓋，令他呼吸困難，劇痛尖叫。

被告杜立衡（20歲）原本被控一項以欺騙手段取得財物及三項襲警罪，控罪指他去年8月31日在彩盈邨彩盈樓某單位假冒中國公安，不誠實地取得一名鄧姓男子的人民幣46.52萬元（折合約52萬多港元），另於同年9月3日在盈康樓3樓後樓梯意圖抗拒拘捕而襲擊三名警員。惟控方今年2月已將騙財罪名撤銷，據知原因是證據不足。

指沒以普通話表明身份

案發時駐守秀茂坪警區刑事調查隊的探員黃榮德供稱，去年9月3日警方收到鄧姓事主報案，稱8月31日遇到騙案，被騙逾46.5萬元。鄧錄取口供後於警署接到一個電話，隨後向黃表示是與之前騙徒聲線一樣的男子來電， 以普通話自稱是速遞員，表示有東西要送遞給鄧，並相約當日稍後於商場交收 。

黃與隊員陪同鄧到商場，並於附近埋伏觀察，惟鄧期間通知他改往盈康樓住所交收。鄧於住所大堂迎接被告乘電梯上樓，黃與三名便衣警尾隨，在走廊向被告展示警員委任證並以普通話表露警察身份，被告聽後奮力掙脫欲逃，最後遭制服。

黃稱事後在現場檢獲一張有被告相片的「中國公安證」，但名字寫上「杜立強」。黃發現自己左前臂內側擦傷。

辯方資深大律師黃敏杰盤問時指，當日沒有警員以普通話表明警察身份，亦無告知被告為何拘捕他，反而被告10數次叫救命，又查問他們是何人，但沒人理他。辯方續指，被告與警員糾纏間背部遭受重擊，被警員用膝撞至趴在地下，終被制服，雙手反扣背後。警員更爆粗和毒打他半小時，之後拖他往後樓梯。

此時「身有臭味」的探員張浩然到場膝壓被告背部，令被告呼吸困難，六次表示：「我不行了，呼吸不了！」惟張仍把他拖到牆角，用膝跪在被告的膝蓋上，令他劇痛尖叫，還掌摑被告。黃否認。

另一探員陳毅汛則供稱，被告掙扎時曾用膝撞他的腹部，又用手揑他的胸部。女警李慧玲亦供稱，遭被告抓中右手前臂。男警張浩然則否認當日身有臭味，亦從沒向被告施襲。聆訊今續

案件編號：KTCC1556/20