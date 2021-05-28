前年底有遙控炸彈在屯門偏僻山頭遭引爆，警方調查期間，在佐敦一個單位撿獲信號槍及爆炸彈藥筒等，拘捕單位內一名七旬老翁。老翁今承認無牌管有槍械、彈藥及爆炸品等罪。辯方求情指老翁是香港射箭總會成員，亦曾是皇家香港軍團、亦即義勇軍成員，擁有「大偈」牌，曾合法管有涉案部份物品，而爆炸彈藥筒則是「拋槍繩」的組件，用作海洋救援，絕沒意圖使用。法官林嘉欣要求控方找專家確認辯方說法，將判刑押後至下月17日，其間被告續准保釋。

報稱已退休的被告陳建達（73歲）今在區域法院承認無牌管有槍械及彈藥、管有爆炸品、以及管有違禁武器共三罪。被告自被捕後一直還柙，直至去年6月17日獲准保釋。

控罪指他於去年1月24日在油麻地佐敦道一個單位內，無牌管有一支信號槍連兩個上彈器、一個信號彈發射器及26發信號彈；另明知而管有爆炸品，即三枚爆炸彈藥筒；以及一件俗稱「拳刺」、有刀刃或尖端的武器。

辯方求情指，被告與妻子在涉案單位居住超過40年，退休前是一名船隻工程師，曾在皇家香港軍團（義勇軍）協會服務18年，亦是香港射箭總會的成員，曾以射擊運動員身份，代表香港出戰國際賽事。

被告另擁有「大偈」牌逾20年。有關控罪一的信號槍，辯方指被告當年在船上合法擁有這把槍，當船隻有危險時可緊急使用；後來他將船出售，並將信號槍帶回家，不為意在陸地上管有信號槍是觸犯法例。

至於控罪二提及的爆炸彈藥筒，辯方指是「拋槍繩」的組件之一，用於海洋逃生救援，發射繩索、用作拖船或救生衣之用。而控罪三的「拳刺」，辯方解釋是被告旅行時購買的紀念品，一直用膠袋包裹存放家中。

法官林嘉欣提到，案情並無交代為何警方會突然搜查被告的寓所，並指正常而言，警方不會無故申請搜查令，必然有某些原因相信單位涉及犯罪行為。法官明言，搜查原因或不影響判刑，但問辯方是否願意透露。辯方希望法庭只依賴被告所承認的案情作出判刑，強調被告沒意圖使用涉案物品，只是當年賣船後將物品搬回家，更忘記了存放在家。

法官要求控方找專家確認辯方提及「拋槍繩」的說法是否真確，以及是否業界慣常做法，遂將判刑押後。

【案件編號：DCCC1077/20】

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