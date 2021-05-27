立法會昨一如外界所料，在建制派全力支持下通過「完善」選舉制度修例，隨之而來就是由9月到明年3月期間舉行的三場選舉，政界除關注特首之爭，民主派特別是民主黨會否參選一直是另一關注焦點。雖然不斷有民主黨領導層、元老表態，對參選持否定態度，但有民主黨人稱，黨內有極少數人相當堅持要參選，「如果民主黨最後決定唔選，相信佢哋會退黨選」。

民主黨主席羅健熙早前表示，民主黨最快9月會就參選有決定，亦有消息指不排除以民調方式了解民意及支持者對民主黨參選立場。

放棄原則難交代

有民主黨中人稱，雖然黨內有較多聲音反對參選，劉慧卿、李永達等元老也對參選態度負面，但他直言黨內「仍然有個別人士好想好想選」，並獲一些區議員支持，「有啲人覺得作為政黨冇理由唔去參選，所以好堅持要選立法會」。

不過該民主黨人稱，若按目前情況，民主黨必須放棄某些原則才能參選，恐怕不止對黨、連對支持者也難交代，「好似要退出民陣、支聯會先可以選，相信好難喺黨內有支持」，不過有些認同參選的人認為，民主黨在這些問題上非一成不變，有可討論空間，但該民主黨人相信，這種想法恐怕無法在黨內有足夠支持，但也反映某些很想參選的人「去馬決心有幾大」，所以他不排除即使民主黨決定不參選，「都會有人退黨選，而且可能唔止一個半個」。

季陶

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