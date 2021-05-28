iOS 6.0.4 / Android 6.0.3版本更新

我們聽到你的聲音，正努力為新App提升服務質素，5月12日有以下更新：

《蘋果動新聞》App已推出iOS版本6.0.4及Android版本6.0.3，可按此更新／下載最新版本應用程式。新版本提升了穩定性，以改善彈app和影片播放問題。

此外，iOS版本新增設定文章內容的字型大小（不包括標題）功能，調較你的心水字型大細和距離，以便閲讀，而Android版本則可以同步設定內文及標題的字型大小，設定教學請查看本文下方。

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如何更新應用程式

《蘋果動新聞》最新版本（iOS 6.0.4／Android 6.0.3）經已推出，修正了「相關新聞」未能正常顯示問題。用戶開啟應用程式時，將收到升級通知，完成更新即可盡覽所有精采內容；已升級至6.0.0的iOS用家亦需要再次更新。你亦可按此下載最新版本應用程式。已登入的訂戶，在成功更新後，毋須再次登入，即可繼續睇盡所有精采內容。

彈App問題

升級《蘋果動新聞》App後如出現「彈App」狀況，可嘗試刪除應用程式（剷App／delete App）再重新安裝，同時亦建議你更新你的手機作業系統（OS），讓系統更穩定。另外，發現某些VPN或廣告攔截應用程式（ad-blocker）或會引致彈app狀況，你可以先嘗試關上VPN或類似的ad-blocker app，然後完全關閉《蘋果》app再打開（quit app重開），或可暫時解決彈app問題，我們的工程師正處理此問題。

設定字型大小

你可以在App內設定字型大小（iOS版本不包括標題），調較你的心水字型大細和距離，以便閲讀：

1. 在App的主頁右下方按「會員」

2. 按「設定」

3. 按「行距及字型大小」

4. 調整後按「返回」即可

登入後未能閱覽

訂戶需確認付費賬戶與登入賬戶相同，《蘋果動新聞》的登入方法包括手機號碼、電郵及密碼、facebook或Google，訂戶付費時以哪一種方法登入賬戶，須以同一方法在App或網頁內登入。例如你訂閱時使用電話號碼登入，在App或網頁內都需要以電話號碼登入。

若你透過手機App訂閱後不能收看，請在《蘋果動新聞》App的主頁右下方按「會員」，再按「我要訂閱」，點擊「復原你的訂閱」即可。

忘記登入電郵／電話

1. 請前往你的電子郵箱（如不肯定使用哪個電郵賬戶／電話號碼訂閱付費，可嘗試下一步的搜尋方法）

2. 在你的電子郵箱搜尋「蘋果訂閱」，即會找到由「蘋果訂閱服務有限公司顧客服務部」寄出的「電子賬單」電郵（如找不到賬單，可嘗試搜尋其他電子郵箱，例如Gmail、Apple或登記Facebook的電郵賬戶）

3. 打開最新一期電子賬單電郵內的附件「電子月結單」

4. 查閱賬單內的「訂戶電郵／電話」，並以該訂戶電郵／電話登入《蘋果動新聞》

只要確認付費和登入的賬戶相同，你便可以睇盡《蘋果動新聞》及《蘋果日報》網上版內的獨家新聞及其他精采內容！

忘記密碼

1. 先確定你付費訂閱的升級壹會員登記電郵／電話（請參考「忘記登入電郵／電話」）

2. 如你的登記電郵與你的Facebook或Google賬戶的電郵相同，你可選用該社交媒體賬戶登入，免卻忘記密碼的煩惱

3. 如你以手機號碼登記，登入時毋須輸入密碼，你將會經SMS短訊收到驗證碼，輸入後即可登入

4. 如你以電郵登入，在輸入電郵後按「忘記密碼」，你將收到「重設密碼」電郵，請按電郵中的連結重新設定密碼

5. 以新設的密碼重新登入

iOS訂戶更方便 會員身份跨平台通行

無論你在《蘋果動新聞》app內或在《蘋果日報》網站訂閱，你都可以跨平台盡覽《蘋果》全部內容。最新版本更特別為iOS用戶提供最快捷的訂閱方法，用戶可以毋須登入立即訂閱，做到真正1-click手機訂閱。但請注意，若要盡覽《蘋果日報》網站及所有主題專頁的精采內容，在iOS進行app內訂閱後，你可以在app內註冊／登入成為壹會員，再按「復原你的訂閱」，讓你的訂閱會籍在app和網站互通。Android用家的app內訂閱方法維持不變，可以先登入再訂閱。

iOS版即將推出以下功能 敬請留意

1. 設定字型大小

2. iPad橫向瀏覽功能

如有任何問題或查詢，可參閱常見問題和條件及細則，或歡迎聯絡顧客服務主任：

電郵：cs@nextdigital.com.hk

網上：Facebook Messenger 特快客服，請按此

電話：+852 2623-9985

按1字 7-Eleven手續查詢

按2字 轉訂計劃

按3字 App內1-click訂閱

按4字 忘記登入賬戶

按5字 已訂閱但未能瀏覽服務

按6字 更改信用卡資料

按8字 聯絡客戶服務主任

以上查詢途徑之服務時間均為：（香港時間）

星期一至五 上午10時至晚上6時

星期六、星期日及公眾假期休息

（非服務時間的查詢將於翌日回覆）

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