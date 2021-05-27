【本報訊】警方前年11月2日在灣仔一個Airbnb單位搜獲138支汽油彈及半製成品等，涉案三男否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，昨繼續受審。處理證物的警員9941前日為了解釋他確在三分鐘內向被告讀完八頁半記事冊內容，在庭上即場示範，但最終挑戰失敗。控方昨連番質疑其作供，又引述另一警員證供，提及被告被帶離單位的時間，以圖推翻9941的「速讀」測試，惟9941不同意相關紀錄。主審法官葉佐文不禁問主控：「使唔使列佢入敵對證人？」

主控官張卓勤昨向探員9941複問，其間花了不少時間問及記事冊事宜，引來辯方大律師質疑：「主控好似盤問緊自己證人，證人已經答咗好幾次。」葉官亦向主控稱：「你係咪質疑佢嘅證供呀？」

「係咪要摷返晒證人出嚟對錶？」

前日聆訊時，辯方指9941在晚上9時19分向首被告鄭錦輝展示記事冊及複讀內容，而拘捕首被告的警員12665早前庭上則供稱於9時22分帶他離開單位，兩者之間只有三分鐘空檔。

但主控昨提及12665的證供時間則有別，指12665稱9時19分已帶首被告離開單位。葉官一度問主控是否引述資料不準確，並問這是否控方立場。

主控堅持說法，葉官聞言問9941：「唔緊要㗎，主控官話係咁，你聽住個『真相』。佢哋係咪21:19就離開單位 ? 」惟9941不同意此說法，葉官轉向張稱：「主控官，佢唔同意你個『真相』喎。使唔使列佢入敵對證人呀？」

主控遂再問9941，指他獲辯方告知另一警員的口供後有否影響他作供，並向葉官指若辯方引述時間有錯，那日前盤問時進行的「三分鐘速讀」測試亦應無效。 葉官稱：「辯方係根據你哋（控方）12665嘅資料問嘛。」

9941稱與警員12665分屬不同隊伍，沒互相對錶。主控問9941其手錶有否核對天文台時間。葉官聞言向主控提出：「你咁樣問，係咪要摷返晒之前十幾個證人出嚟對錶？」葉官追問：「你係咪真係要開呢個頭？係咪要重召證人？」主控沉默一會後撤回提問。審訊今續。

案件編號：DCCC97