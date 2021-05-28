教育局日前發文，不點名批評教協要求局方收回規範學校處理教師投訴指引的言論不公道。教協今（28日）再發新聞稿反駁局方說法，指局方將教協為保護會員身份而匿名轉介的投訴，與學校直接收到之匿名投訴混為一談。教協又指，局方本身處理個案時常耗時數個月甚至半年以上，要求學校於1個月內完成調查是強人所難。

教協今發新聞稿，詳列6點反駁教育局日前於官網發表、不點名批評教協之文章《「優化學校投訴管理安排」正面睇》。教協指，即使局方形容新措施是「教育局與業界共同優化學校投訴管理機制的努力」，但局方在發出相關通函前，未曾諮詢校長團體及老師團體，斥局方「閉門造車」。教協又稱，教育局新設的「調查注意事項一覽表」及範本，在受理匿名投訴及調查期限等問題上，與現行學校處理教師投訴的指引並不一致，認為局方應透過諮詢修改。

教協：兩種投訴性質完全不同

教協又稱，局方日前於文章中聲言過去有教師工會隱去求助教師的個人資料，然後要求教育局跟進匿名投訴，若現在有教師工會要求教育局及學校不處理匿名投訴「是雙重標準」的言論是混淆視聽。教協續解釋，向來只接受會員「實名投訴」，當有需要將部份投訴轉介至教育局要求處理時，會按求助教師的意願決定須否隱去其個人資料，故局方應十分清楚，所有由教協轉介的投訴個案都是具名，能夠通過教協聯絡、查證的負責任投訴個案，並重申於轉介投訴過程中隱去個人資料，是保障投訴人的常見做法。

教協批評現時局方要求學校處理的是貨真價實的「匿名投訴」，校方往往無法核實投訴人身份及投訴內容，「完全無法防止濫告、誣告的出現」，對當局將兩種性質完全不同的投訴混為一談表示遺憾。

斥教育局待學校極嚴 對自己極寬

教協又指，對教育局以「急事急辦」為由，將學校的調查限期壓縮至1個月感極為震驚，因局方處理個案時亦經常耗時數個月甚至半年以上，「我們必須反問：教育局在向立法會解釋的時候，有沒有同樣以『急事急辦』為理由，要求自己的調查也要以一個月為限呢？何以教育局總是待學校極嚴，待自己極寬呢？」

教協認為，案件規模有大有小，當局絕不應一刀切設限，現行制度亦容許學校在指控嚴重及表證可信的情況下，在得出調查結果前先暫停涉事教師職務等方法，認為當局以「急事急辦」作為合理化壓縮調查時間的理由實屬荒謬。

教協強調，一直以是其是、非其非的態度，為教育界爭取合理權益。教協是基於「任何投訴制度都應對各方公允」的立場作出反對及要求局方收回改動，對局方漠視教協提出的觀點，及於文中作出「罔顧專業、偏袒護短」的指控深感遺憾，並再次促請局方立即收回有關改動。

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