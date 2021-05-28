港鐵首次根據「可加可減」機制減票價，今日公佈實際減價幅度為1.85%，較原先宣佈的減幅多0.15個百分點，6月27日起實施，與屯馬綫全綫通車日期相同。

惟用作取代原先8折優惠、由4月1日起推出的95折優惠，將於新票價實施時結束，港鐵當日起會額外提升車費扣減，乘客屆時實際車費維持與現時相若，但可能仍較8折優惠時昂貴，未有改變「明減實加」情況。

63%車程車費下調1毫 35%下調2毫或以上

政府統計處今日（28日 ）公佈修訂2020年12月綜合消費物價指數按年變動，由-0.7%調整至-1.0%，港鐵基於票價調整機制方程式，計算得出2021/22年度票價實際減幅為1.85%，較3月29日所公佈的減價1.7%相差0.15個百分點。

新票價將於6月27日起實施，即屯馬綫全綫通車同一日，屆時63%車程車費下調1毫、35%則下調2毫或以上，其餘2%則車費不變。

至於港鐵於4月1日起推出5%車費扣減，用作取代原先的8折車費優惠，該扣減將於新車費實施時結束。

新票價或仍較享有8折優惠時昂貴

港鐵指，屆時會運用額外資源，將票價調整機制內承諾的車費扣減，由3%提升至3.8%，連同新車費的減價幅度，八達通及車票二維碼乘客實際繳付的車資將與現時大致相同，即約原價九五折，直至明年1月1日為止。不過新票價實施後，乘客車費或仍較享有8折優惠時昂貴。

此外，港鐵「全月通加強版」、「港鐵都會票」及「屯門—南昌全日通」將於7月起減價，乘容於7月至12月期間購買「全月通加強版」及「港鐵都會票」，可享有50元扣減。至於現行的65折「早晨折扣優惠」，亦將延續至明年5月31日。

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