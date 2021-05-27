【本報訊】林鄭政府積極「谷針」，消防處全力配合，鼓勵前線人員接種疫苗，惟有消防員向本報投訴，指觀塘消防局局長招健鷹運用權力逼下屬打針，不從者會被怒斥及威嚇「冇得升職」。消防處回應時承認，有主管就疫苗接種會見屬員，但強調過程中沒有責罵及使用威嚇手段。

高接種率分局獲「貼堂」

該消防員指招健鷹會逐個召見下屬，主動追問有否接種疫苗，如未打針者會被「狂鬧」，形容「鬧嘅程度係黐咗線咁」。他又指，招在過程中會要求下屬解釋為何沒有打針，「總之就唔接受你解釋」，更表明不接受任何不適合打針的醫生證明，更威嚇「唔打疫苗嘅一定冇職升」。

本報取得消防處向屬員發出的內部電郵，列出疫苗接種率高的消防分局名單，有消防中人形容猶如「貼堂」，令各消防局高層或因爭取升職而窮追疫苗接種率。

香港消防救護控制組人員聯合工會主席蘇頌樑稱，曾聽聞有高層谷針，但工會未接獲相關投訴。如投訴屬實，認為有關高層做法已超越消防處方針，亦違背公務員事務局就接種疫苗的取態。

消防處回覆稱，已制訂一份前線人員名單，鼓勵接種疫苗，各級單位主管會與屬員會面，了解疫苗接種狀況及鼓勵自願參與打針，過程中沒有責罵及使用任何威嚇手段。

另多個機構提出誘因鼓勵人員打針，其中樹仁大學公佈，學生和教職員在接種第一和第二劑疫苗後，可休息一天，不作缺席計算；「香港01」報道，中電、港燈、煤氣及樂善堂等機構亦向員工提供一至兩日有薪假期，或接種後可提早下班休息。

前日共有11宗打針後送院個案，其中一名54歲男子接種科興第二劑後暈眩及高血糖水平，送往威院後情況嚴重及留院，其餘七人已出院，一人不遵從醫生勸告自行出院，兩人未經診症自行離院。