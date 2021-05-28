示威者前年10月13日在屯門屯喜路堵路，其間警方在現場附近拘控一名男學生。男生否認非法集結及蒙面兩罪，今日受審。制服並拘捕被告的警員同意，當日他追捕涉案男子時，單憑對方的衣著及黑背囊鎖定目標，惟沿途亦有其他黑衫示威者一起奔跑。辯方指，警員制服被告時，至少四度將被告的頭撼向石級，導致被告右額流血；警員不同意，又稱他曾問被告要否求醫，惟被告沒回應。

被告蔡智朗（19歲）被指案發當日在屯喜路參與非法集結，其間使用阻止識辨身份的蒙面物品，即一塊布。案件今由裁判官梁雅忻審理。

警員24529陳樂軒供稱，當日他與同袍接報到屯喜路驅散堵路示威者，抵埗時發現有人用垃圾桶及雜物堵路，而行人路及馬路上各有約30名黑衫人聚集，當中有6至7人正在馬路上掘磚，亦有人向警方叫囂。他要求示威者脫下口罩，但人群未有理會，並且繼續叫囂。

驅散期間，陳發現一名身穿黑色衫褲、揹上黑色背囊、戴上鴨嘴帽、並以口罩及面巾蒙面的男子A，遂展開追捕。他追隨男子A，沿途穿過屯門市廣場及屯順街，最終在屯門時代廣場外截獲並拘捕被告。陳強調，追捕期間視線從沒離開過A，而被告被截獲時，其裝束與A一致。惟他表示，黑面巾的確阻礙他識別A的身份。

陳在辯方盤問下同意，他無法在屯喜路堵路現場鎖定叫囂者的身份，亦不清楚A有否叫囂。他亦同意，相比現場其他示威者，A的衣著沒明顯特徵，也沒突出舉動；而且他追捕A時，沿途有其他黑衣示威者身處兩人之間，當中有人帶帽，但不清楚有沒有人揹背囊。審訊下午繼續。

【案件編號：TMCC1837/20】

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