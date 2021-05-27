【本報訊】患末期腦癌的24歲城大研究生梁瑜晞（Andy），「電場療法」醫療費用高達90萬元 ，梁家無力負擔在網上籌款，短短五天獲熱心市民支持達標。身在外國的Andy孖生哥哥日前趕回港探望細孖，昨在弟弟IG上載合照，感謝市民幫助，亦指Andy生存意志很強，正努力接受治療。

兄回港爭取相處時間

Andy本月初發現腦內有兩個第四期惡性膠質瘤，因電療及化療作用不大， 醫生建議進行「電場療法」，否則餘不足一年壽命。Andy孖生哥哥從外地趕回港探望弟弟，並在IG專頁發文指弟弟「希望用盡一切辦法爭取相處時間」。

籌款僅五天便達標，Andy哥哥感謝有心人士施援，並上載一幅與弟弟合照，相中卧病在床的Andy舉起勝利手勢，看來精神不差。他亦交代Andy病情雖急轉直下，但「仍然好有精神，食得瞓得屙得」，雖然Andy左邊身活動能力有限，要由家人照顧，不過他的生存意志很強，現同時接受化療及電療醫治，努力尋求康復。

Andy為城市大學獸醫院博士研究生，同學指他本在城大就讀應用生物，成績年年「爆4」獲獎學金，直接修讀獸醫院博士研究生，Andy為人樂觀，醉心牛隻研究 ，亦是城大龍舟隊成員，做任何事都會盡力而為，Andy支持的樂隊C AllStar前日亦於網上為他打氣。