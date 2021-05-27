【本報訊】 47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，其中大部份人未審先囚被還柙，牆內的人承受炎熱煎熬，牆外的人不停打氣支持。剛經歷喪犬之痛的譚凱邦太太在fb嘆「連傷心嘅時間都冇」，因為一面處理網店生意，同時間為丈夫下周上庭作準備，忙得不可開交；岑敖暉太太余思朗昨亦上載了岑抱着愛犬「波波」的照片，指波波亦同樣想念獄中的爸爸。

譚凱邦太太：連傷心時間都冇

譚凱邦太太更新fb專頁，指「人有七情六慾，要經歷生離死別，做人真係好痛苦」，因愛犬「河馬」上周因敗血症離世，丈夫下周又將要就47人案上庭，再加上她要同時兼顧網店事務，直言「最近連傷心嘅時間都冇」，只盼可在愛犬告別式時能好好道別。

譚凱邦日前寄出獄中信，自言素來「非常捱得熱」亦難耐獄中高溫。他提到，3月底開始適應獄中生活，惟本月氣溫急升，獄中生活變得「難捱」。以往靠睡前一小時沖涼、風扇直吹張床和睡在竹蓆上三招在炎夏入睡，如今因監倉風扇吹不到床的位置，令他「瞓在床上涼唔到」，形容「這裏的熱已超越人類極限」，盼懲教署安裝更多風扇，直吹入囚室。

岑敖暉太太余思朗，昨在岑fb專頁寫出二人所養的愛犬「波波」對丈夫的思念。她指自岑被還柙開始，每天只有她回家，而波波總會看她身後有沒有爸爸的身影，在她讀信時，波波也會走近「嗅嗅有他字迹的信紙 」，並上載了兩張岑與波波的合照。