【48條索帶案】

【本報訊】自2019年反修例運動至今，逾百人被控《簡易程序治罪條例》 第17條「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪」，工具常見涉索帶、六角匙及噴漆等。有男子前年11月在銅鑼灣被搜出48條索帶，經審訊後罪成判囚五個半月。上訴庭昨原定處理其上訴，惟法官關注第17條的中英文寫法，在文意上有分歧，要求控辯雙方就如何詮釋條例中「適合作非法用途的工具」作進一步陳詞，押後至8月6日審理。

案發於前年11月2日，民主派區議會候選人在維園進行選舉集會，惟演變成警民衝突。地產經紀陳俊傑（34歲）在銅鑼灣被捕，搜出48條索帶。律政司早前基於案件複雜且會對處理中同類案件具影響力為由，申請將案件轉交上訴庭，昨由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及法官彭寶琴審理。

有關條文指：「任何人管有任何腕銬或其他為束縛人身而製造的工具或物件，或管有任何手銬、指銬、攻擊性武器、撬棍、撬鎖工具、百合匙或其他適合作非法用途的工具，意圖將其作任何非法用途使用」，可判罰款或監禁兩年。

「詮釋須與時並進」

上訴方援引案例，指條文中「適合作非法用途的工具」應按「同類規則」詮釋，即只限於與「撬棍、撬鎖工具、百合匙」相類、而用途為非法入侵處所或密閉空間的工具，並不包括本案涉及的索帶。惟潘官關注條例中英文寫法意思有別，英文寫法的確符合案例意見，但中文不是。若有分歧，應按立法目的詮釋，又謂法庭詮釋法例必須與時並進。

法官彭寶琴亦指，條文列舉的工具以頓號分隔，質疑上訴方能否將工具切割分類，將「適合作非法用途的工具」歸納為與撬棍相似的爆破工具。

案件編號：HCMA242/20