【本報訊】前年9月有人號召攻擊紀律部隊宿舍，四名青年於清晨在港鐵油塘站附近被捕，搜出雷射筆及鎚等物，警方基於他們手機的Telegram訊息等，指控他們意圖破壞港鐵油塘站。四人經審訊後，早前被裁定串謀損壞財產罪不成立，但管有攻擊性武器罪罪成，當中三人昨分別被判入勞教及更生中心，首被告全身癱瘓的父親坐着輪椅到庭送別兒子；至於因腳患不適合入住院舍的24歲被告則判監三個月。全部被告獲准保釋等候上訴。

被告依次為曾慶彰、許偉飛和麥家浩（年齡介乎19至24歲）涉藏有雷射筆，女被告李漪澄（20歲）則涉藏有鎚。

辯方昨求情透露，首被告父親多年前因交通意外全身癱瘓，首被告學歷雖不高，但一直努力工作照顧家庭，父親昨午坐輪椅到庭支持兒子。次被告因腳患問題不適合入住勞教中心，其母早逝，父親指兒子辛勤工作，是家中經濟支柱。

全部被告准保釋候上訴

辯方透露第三被告有心理和精神問題，被捕一年多以來感到不安、恐懼，承受很大心理壓力，獲父母、教師、教友等撰寫求情信，望日後成為攝影師回饋社會。至於第四被告，她在求情信中自言對事件有反省，犯案只因一時衝動，欠缺深思熟慮，導致家人擔心。

裁判官莫子聰指案情嚴重，被告管有的雷射筆及鎚仔殺傷力大，明顯預期與警方衝突時使用，最後判處次被告監禁三個月，首被告判入勞教中心，第三及第四被告則判入更生中心。眾被告准保釋等候上訴。

莫官早前裁決指，被告被截停後將背囊放下，面牆而立，但警員仍扯被告頭髮及衣領，又用警棍壓向被告後頸，令被告面部撞牆，眼鏡飛脫；且警員數目多於被告，毋須動用警犬震懾，惟警犬不斷吠叫及屹立，不能排除被告在受驚下說出手機密碼，故不接納Telegram訊息呈堂，裁定串謀損壞財產罪不成立。

案件編號：KTCC1644/19