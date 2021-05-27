【本報訊】香港政治氣氛不明朗，激發港人移居海外決心，英國內政部昨更新入境數據，由今年1月31日開放申請至3月31日，兩個月內當局收到3.43萬宗BNO簽證申請，其中兩萬宗為主申請人個案，1.43萬宗為受養人個案；若以地域分類，境外申請2.06萬宗，境內申請1.37萬宗。當局估計第一季有5,500個BNO和特區護照持有人獲批特許入境許可（Leave Outside the Rules，LOTR）。

境外申請5,600宗獲批

在2.06萬宗境外申請中，有5,600宗已獲批簽證，包括3,600宗主申請者個案及2,000宗受養人個案。1.37萬宗境內申請中，有1,600宗已獲批出簽證，其中包括1,200宗主申請人個案及400宗為受養人個案。成功批出簽證的個案中，86%為BNO護照或香港特區護照持有人，而41%受養人持有特區護照以外的護照。

「Goodbye HK, Hello UK」香港區負責人Billy指，新數據與市場氣氛及查詢個案脗合。他估計申請個案在暑假後會放緩，因現時大部份家長要趕在9月開學前辦理簽證，他亦觀察到有網友稱要趕在8月1日《2020年入境（修訂）條例草案》生效前離港。對於當局指有41%受養人持有特區護照以外護照，Billy指曾有個案配偶持有中國護照，部份受養人或持有其他國家護照。